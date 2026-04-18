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धनबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को नहीं मिलेगी बोरिंग की अनुमति; लगाई शर्त

Apr 18, 2026 09:51 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद नगर निगम ने बोरिंग को लेकर बड़ा फैसला किया है। नगर निगम बोर्ड ने शहर में बोरिंग करने की अनुमति जारी कर दी है। बोर्ड से आदेश पास होने के बाद नगर निगम ने बोरिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार जिनके घरों में नगर निगम का पानी कनेक्शन है तो वहां बोरिंग की अनुमति नहीं मिलेगी।

धनबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को नहीं मिलेगी बोरिंग की अनुमति; लगाई शर्त

धनबाद नगर निगम ने बोरिंग को लेकर बड़ा फैसला किया है। नगर निगम बोर्ड ने शहर में बोरिंग करने की अनुमति जारी कर दी है। बोर्ड से आदेश पास होने के बाद नगर निगम ने बोरिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार जिनके घरों में नगर निगम का पानी कनेक्शन है तो वहां बोरिंग की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर मकान मालिक बोरिंग करवाता है तो पानी कनेक्शन अवैध माना जाएगा। आइए जानते हैं नगर निगम ने बोरिंग के लिए क्या-क्या शर्तें लगाई है।

क्या है नगर निगम की गाइडलाइन

धनबाद नगर निगम की ओर से गुरुवार को नई गाइडलाइन में बोरिंग के लिए नियमों को सख्त बनाया गया है। इसमें अपनी जमीन पर बोरिंग कराने के लिए नगर निगम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। 4.75 इंच की बोरिंग की अनुमति नगर निगम देगा। इसमें आवेदन के साथ पांच हजार रुपए शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। बोरिंग करने वाली एजेंसी को नगर निगम से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

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धनबाद नगर निगम से रजिस्ट्रेशन के लिए बोरिंग एजेंसियों को 50 हजार रुपए शुल्क देने होंगे। बोरिंग का उपयोग केवल घरेलू या फिर जिस उद्देश्य से लिया गया है, वही करना होगा। नहीं तो धनबाद नगर निगम जुर्माना वसूल करेगा। भूजल दोहन से किसी भी तरह के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर के लिए बोरिंग कराने वाला ही जिम्मेवार होगा। उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

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रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने पर ही बोरिंग की अनुमति

बोरिंग कराते समय उस परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना भी नगर निगम ने अनिवार्य कर दिया है। किसी भी जमीन पर आवश्यकता से अधिक बोरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक बोरिंग कराने पर प्रतिबंध रहेगा। भूजल विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर ही नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग करने की अनुमति दी जाएगी।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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