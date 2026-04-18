धनबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को नहीं मिलेगी बोरिंग की अनुमति; लगाई शर्त
धनबाद नगर निगम ने बोरिंग को लेकर बड़ा फैसला किया है। नगर निगम बोर्ड ने शहर में बोरिंग करने की अनुमति जारी कर दी है। बोर्ड से आदेश पास होने के बाद नगर निगम ने बोरिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार जिनके घरों में नगर निगम का पानी कनेक्शन है तो वहां बोरिंग की अनुमति नहीं मिलेगी।
धनबाद नगर निगम ने बोरिंग को लेकर बड़ा फैसला किया है। नगर निगम बोर्ड ने शहर में बोरिंग करने की अनुमति जारी कर दी है। बोर्ड से आदेश पास होने के बाद नगर निगम ने बोरिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार जिनके घरों में नगर निगम का पानी कनेक्शन है तो वहां बोरिंग की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर मकान मालिक बोरिंग करवाता है तो पानी कनेक्शन अवैध माना जाएगा। आइए जानते हैं नगर निगम ने बोरिंग के लिए क्या-क्या शर्तें लगाई है।
क्या है नगर निगम की गाइडलाइन
धनबाद नगर निगम की ओर से गुरुवार को नई गाइडलाइन में बोरिंग के लिए नियमों को सख्त बनाया गया है। इसमें अपनी जमीन पर बोरिंग कराने के लिए नगर निगम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। 4.75 इंच की बोरिंग की अनुमति नगर निगम देगा। इसमें आवेदन के साथ पांच हजार रुपए शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। बोरिंग करने वाली एजेंसी को नगर निगम से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
धनबाद नगर निगम से रजिस्ट्रेशन के लिए बोरिंग एजेंसियों को 50 हजार रुपए शुल्क देने होंगे। बोरिंग का उपयोग केवल घरेलू या फिर जिस उद्देश्य से लिया गया है, वही करना होगा। नहीं तो धनबाद नगर निगम जुर्माना वसूल करेगा। भूजल दोहन से किसी भी तरह के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर के लिए बोरिंग कराने वाला ही जिम्मेवार होगा। उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने पर ही बोरिंग की अनुमति
बोरिंग कराते समय उस परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना भी नगर निगम ने अनिवार्य कर दिया है। किसी भी जमीन पर आवश्यकता से अधिक बोरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक बोरिंग कराने पर प्रतिबंध रहेगा। भूजल विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर ही नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग करने की अनुमति दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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