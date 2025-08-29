dhanbad medical college junior doctorn on strike opd closed धनबाद में हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर, OPD बंद; क्या है वजह, Jharkhand Hindi News - Hindustan
धनबाद में हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर, OPD बंद; क्या है वजह

धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी में गुरुवार की रात हुई मारपीट की घटना से आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को ओपीडी सेवाएं ठप कर दीं। बड़ी संख्या में ओपीडी पहुंचे डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन बंद करवा दिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:59 AM
धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी में गुरुवार की रात हुई मारपीट की घटना से आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को ओपीडी सेवाएं ठप कर दीं। बड़ी संख्या में ओपीडी पहुंचे डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन बंद करवा दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। बता दें कि इमरजेंसी में मरीज की मौत के बाद नाराज परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की थी। इस घटना को लेकर रात में भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। इसको लेकर रात में वहाँ काफी तनाव था। समझा बुझाकर डॉक्टरों को काम पर वापस लौटाया गया था।

इस घटना को लेकर सुबह जूनियर डॉक्टर ओपीडी पहुंचे रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद करवा दिया। केवल आठ मरीज ही रजिस्ट्रेशन करवा सके। बाकी मरीजों को बाहर निकाल दिया गया। इससे सैकड़ों मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक अस्पताल परिसर में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात नहीं किए जाते, तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल उच्चाधिकारियों से वार्ता जारी है, लेकिन डॉक्टर अपने रुख पर कायम हैं।