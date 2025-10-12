धनबाद मर्डर में पुलिस का ऐक्शन, प्रेमी की हत्या मामले 2 को किया गिरफ्तार

बीते दिनों झारखंड के धनबाद जिले में दर्दनाक घटना सामने आई थी। यहां के गोमो-हरिहरपुर में प्रेम प्रसंग में हुई हत्याकांड में पुलिस ने गंगा ठाकुर के बाद दो और आरोपी गंगा ठाकुर की पत्नी अंजनी देवी और प्रेमिका नीलम कुमारी उर्फ़ खुशी कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। तीनो को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया है। रविवार को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए सर्किल इंस्पेक्टर असीम कुमार टोपनो ने बताया कि घटना के बाद तुरंत मुख्य आरोपी गंगा ठाकुर उर्फ छोटू ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था।

बाद में इस घटना में शामिल प्रेमिका नीलम और उसकी नानी अंजनी देवी को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस ने बताया कि छानबीन जारी है और भी जो लोग कांड में दोषी हैं सभी जेल जाएंगे। ज्ञात हो हरिहरपुर में शुक्रवार को कपील कुमार राय(32) वर्ष की हत्या कर दी गई थी। प्रेमिका के नाना के घर से ही पुलिस ने कपील का रक्तरंजीश शव बरामद किया था। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को शव लेकर थाना गेट पर प्रदर्शन किया था।