धनबाद में अंधाधुंध फायरिंग, मच गया बवाल; पकड़ा और जमकर की पिटाई

धनबाद के बरमसिया एफसीआई यार्ड (लोडिंग प्वाइंट) में मजदूरी बढ़ाने को लेकर हुए विवाद में गुरुवार को अंधाधुंध फायरिंग हुई। इसमें एक ट्रक चालक श्रवण यादव की जांघ और हथेली में गोली लग गई। चालक को गोली लगने के बाद वहां भारी हंगामा हुआ। गोली चलाने का आरोप ट्रांसपोर्टिंग का ठेका लेने वाले धनसार निवासी संजय सिंह के पुत्र कुणाल सिंह पर लगा है।

बता दें कि कुणाल धनसार के चर्चित कारोबारी राममोहन सिंह का पोता है। राममोहन पूर्व सांसद पीएन सिंह के करीबी रहे हैं। गोलीबारी के बाद आक्रोशित मजदूर और चालकों ने कुणाल और उसके साथियों को पकड़ कर जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुणााल सहित उसके तीन साथियों को छुड़ाकर पाटलिपुत्र अस्पताल में भर्ती कराया। गोली से घायल श्रवण का इलाज धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है।

लोडिंग चार्ज व ट्रक भाड़ा बढ़ाने की मांग कर रहे थे चालक : गुरुवार को यार्ड में काम करने वाले मजदूर लोडिंग और ट्रक चालक भाड़ा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वहां काम करनेवाले मजदूरों ने बताया कि इसको लेकर यार्ड में ही प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान ठेकेदार के पुत्र कुणाल सिंह अपने अन्य साथियों के साथ चार-पांच गाड़ी से पहुंचा। प्रदर्शन कर रहे मजूदरों व चालकों से वार्ता शुरू हुई। इसी बीच कुणाल तैश में आकर पीछे हटा और कमर से पिस्टल निकाल कर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा।

10-15 राउंड फायरिंग से भारी बवाल मजदूरों ने बताया कि पहली फायरिंग कुणाल ने जमीन पर की। फिर इधर-उधर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। उसके साथी भी फायरिंग करने लगे। इससे अफरातफरी मच गई। वहां खड़े चालक श्रवण यादव को दो गोलियां लग गईं। एक हाथ में और एक जांघ में। गोली लगने के बाद माहौल और बिगड़ गया। आक्रोशित चालक कुणाल और उसके साथियों पर टूट पड़े।