धनबाद के किसानों के लिए वरदान बना AI, 11 भाषाओं में मिल रहे खेती और मौसम के सटीक समाधान

धनबाद के किसानों के लिए एआई बहुत ही लाभदायक होता जा रहा है। एआई से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। एआई की मदद से किसान अब मौसम, बुआई, कीट प्रबंधन, फसल निगरानी और सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाएं पहले से ज्‍यादा तेज, सटीक और स्थानीय स्तर पर हासिल कर पा रहे हैं।

खेत से लेकर बाजार तक कृषि सप्लाई चेन को मजबूत करने और किसानों के जोखिम को कम करने में एआई एक नई क्रांति साबित हो रहा है। शहर के धोखरा क्षेत्र के किसान विनोद रजक ने बताया कि एआई धनबाद के किसानों के लिए स्थानीय स्तर पर मौसम के आगमन की भविष्यवाणी करता है, जो बेहद अहम होता है, क्योंकि इसी के आधार पर वे अपनी फसल की बुआई, खेत की तैयारी और इनपुट उपयोग जैसी गतिविधियों की योजना बनाते हैं। उन्होनें यह भी कहा कि एआई से जुड़े इस प्रयोग से मौसम अनुमान न सिर्फ ज्‍यादा विश्वसनीय हो रहे हैं, बल्कि किसानों की जमीन पर वास्तविक बदलाव भी ला रहे हैं। साथ ही कई योजनाओं पर किसानों के सवालों का तुरंत जवाब देता है। यह 11 भाषाओं में उपलब्ध है और रोजाना सैकड़ों किसानों की मदद कर रहा है। अब तक 93 लाख से अधिक सवालों के जवाब यह प्लेटफॉर्म दे चुका है।