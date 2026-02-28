Hindustan Hindi News
Dhanbad Election Result Live: धनबाद में संजीव सिंह निकले बहुत आगे, चंद्रशेखर बड़े अंतर से पीछे;BJP समर्थित तीसरे नंबर पर

Feb 28, 2026 08:01 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
Dhanbad Election Result Live: शुक्रवार को 48 नगर निकायों के वोटों की गिनती शुरू हुई। प्रत्याशियों की जीत का ऐलान भी हो गया, लेकिन धनबाद का रिजल्ट बाकी रह गया। शुक्रवार को धनबाद में मात्र 2 राउंड के वोटों की गिनती हो सकी। अभी 7 राउंड की गिनती बाकी है। यहां संजीव सिंह 10 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं।

Dhanbad Election Result Live: धनबाद में संजीव सिंह निकले बहुत आगे, चंद्रशेखर बड़े अंतर से पीछे;BJP समर्थित तीसरे नंबर पर

Dhanbad Election Result Live: झारखंड निकाय चुनावों के परिणामों की घोषणा हो चुकी है। हालांकि, अभी धनबाद का रिजल्ट आना बाकी है। शुक्रवार को शुरू हुई वोटों की गिनती अभी पूरी नहीं हो पाई है। शनिवार को भी धनबाद में वोटों की गिनती जारी रहेगी। इस दौरान कुल 9 राउंड के वोटों की गिनती होनी है।

कौन चल रहा आगे

पूर्व विधायक संजीव सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी झामुमो समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल से 9944 मतों से आगे चल रहे हैं। भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। धनबाद में अभी दो राउंड की ही मतगणना हुई है।

Live Updates-

8.00 AM धनबाद नगर निगम में दो राउंड की गिनती हुई

प्रत्याशी- कुल वोट

1. संजीव सिंह : 28377

2. चंद्रशेखर अग्रवाल : 18433

3. संजीव कुमार : 15789

4. शमशेर आलम अंसारी : 10246

5. प्रकाश कुमार: 4195

6. इंदु देवी : 4096

Mohammad Azam

