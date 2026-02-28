Dhanbad Election Result Live: धनबाद में संजीव सिंह निकले बहुत आगे, चंद्रशेखर बड़े अंतर से पीछे;BJP समर्थित तीसरे नंबर पर
Dhanbad Election Result Live: शुक्रवार को 48 नगर निकायों के वोटों की गिनती शुरू हुई। प्रत्याशियों की जीत का ऐलान भी हो गया, लेकिन धनबाद का रिजल्ट बाकी रह गया। शुक्रवार को धनबाद में मात्र 2 राउंड के वोटों की गिनती हो सकी। अभी 7 राउंड की गिनती बाकी है। यहां संजीव सिंह 10 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं।
Dhanbad Election Result Live: झारखंड निकाय चुनावों के परिणामों की घोषणा हो चुकी है। हालांकि, अभी धनबाद का रिजल्ट आना बाकी है। शुक्रवार को शुरू हुई वोटों की गिनती अभी पूरी नहीं हो पाई है। शनिवार को भी धनबाद में वोटों की गिनती जारी रहेगी। इस दौरान कुल 9 राउंड के वोटों की गिनती होनी है।
कौन चल रहा आगे
पूर्व विधायक संजीव सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी झामुमो समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल से 9944 मतों से आगे चल रहे हैं। भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। धनबाद में अभी दो राउंड की ही मतगणना हुई है।
Live Updates-
8.00 AM धनबाद नगर निगम में दो राउंड की गिनती हुई
प्रत्याशी- कुल वोट
1. संजीव सिंह : 28377
2. चंद्रशेखर अग्रवाल : 18433
3. संजीव कुमार : 15789
4. शमशेर आलम अंसारी : 10246
5. प्रकाश कुमार: 4195
6. इंदु देवी : 4096
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर