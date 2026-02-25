Hindustan Hindi News
धनबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरातफरी; खाली कराया गया परिसर

Feb 25, 2026 02:34 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
बुधवार को धनबाद सिविल कोर्ट में अफरातफरी का माहौल बन गया। कोर्ट परिसर को मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम स्क्वॉयड की टीम मौके पर पहुंची और परिसर को खाली करवायाकर जांच शुरू की।

धनबाद सिविल कोर्ट को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। खचाखच भरे कोर्ट परिसर को धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11 बजे कोर्ट के आधिकारिक ईमेल आईडी पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा मेल भेजा। मेल मिलते ही न्यायिक पदाधिकारियों और वकीलों में हड़कंप मच गया। एहतियातन कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया।

कोर्ट में बम की धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा सक्रिय हो गया। एसएसपी प्रभात कुमार को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, डीएसपी सीसीआर सुमित कुमार और धनबाद थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बम निरोधक दस्ता (बम स्क्वायड) भी तत्काल कोर्ट परिसर पहुंच गया और सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया।

पुलिस ने खंगाल डाला पूरा परिसर

पुलिस टीम ने सभी कोर्ट रूम, न्यायिक पदाधिकारियों के कक्ष, वकीलों के सिरिस्ता (चेंबर) और परिसर में खड़ी गाड़ियों की बारीकी से जांच की। सुरक्षा के मद्देनजर आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। तलाशी के दौरान संदिग्ध वस्तुओं की तलाश में डॉग स्क्वायड की भी मदद ली जा रही है।

पता लगाया जा रहा ईमेल का स्रोत

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। ईमेल किस आईडी से भेजा गया और उसका स्रोत क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जा रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

इधर, सूचना यह भी मिल रही है कि आसनसोल कोर्ट को भी इसी तरह की धमकी दी गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और दोनों स्थानों पर एहतियात बरता जा रहा है।

फिलहाल धनबाद कोर्ट परिसर में जांच जारी है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
