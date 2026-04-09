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डिंपी मुझसे गलती हो गई… पोस्टरों से पटा कॉलेज गेट, हटाने पर भड़का आशिक; धनबाद में अजीबोगरीब मामला

Apr 09, 2026 10:19 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड के धनबाद में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका से माफी मांगने के लिए कॉलेज की दीवारों को ही पोस्टर से भर दिया। यह घटना गुरुवार (9 अप्रैल) को बीएसएस वुमैन कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर सामने आई, जिसने छात्रों और राहगीरों को चौंका दिया

डिंपी मुझसे गलती हो गई… पोस्टरों से पटा कॉलेज गेट, हटाने पर भड़का आशिक; धनबाद में अजीबोगरीब मामला

झारखंड के धनबाद में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका से माफी मांगने के लिए कॉलेज की दीवारों को ही पोस्टर से भर दिया। यह घटना गुरुवार (9 अप्रैल) को बीएसएस वुमैन कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर सामने आई, जिसने छात्रों और राहगीरों को चौंका दिया।

जानकारी के अनुसार, कॉलेज के गेट पर सफेद रंग के कई पोस्टर चिपकाए गए थे। इनमें ‘Dimpi’ नाम की एक लड़की से माफी मांगते हुए लंबा मेसेज लिखा गया था। पोस्टर में युवक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखा था- “डिंपी मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसा दोबारा न हो।”

घटना ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब कॉलेज के सुरक्षाकर्मी और चपरासी पोस्टर हटाने पहुंचे। इसी दौरान मौके पर मौजूद युवक ने हंगामा शुरू कर दिया और स्टाफ को पोस्टर हटाने से मना करते हुए धमकाने लगा। स्थिति बिगड़ती देख कॉलेज प्रशासन को सूचना दी गई। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. करुणा सिंह मौके पर पहुंचीं, लेकिन उनके आते ही आरोपी युवक वहां से फरार हो गया। बाद में सभी पोस्टरों को हटा दिया गया।

इस घटना को लेकर कॉलेज प्रशासन ने कड़ी नाराजगी जताई है। प्राचार्य ने इसे छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए धनबाद के उपायुक्त और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकती हैं, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पोस्टर लगाने वाले युवक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। कॉलेज परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। इस घटना के बाद छात्राओं और अभिभावकों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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