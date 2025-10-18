धनबाद के BJP नेता सतीश सिंह मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, गांधी को सुनाई उम्रकैद की सजा

संक्षेप: BJP कुस्तौर क्षेत्र के उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को जिला और सत्र न्यायाधीश कुमार साकेत की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सतीश साव उर्फ गांधी को उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

भाजपा कुस्तौर क्षेत्र के उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को जिला और सत्र न्यायाधीश कुमार साकेत की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सतीश साव उर्फ गांधी को उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 13 अक्तूबर को अदालत ने सतीश को दोषी करार दिया था। मामले में अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया गया था। सतीश साव उर्फ़ गांधी जेल में बंद है।

बैंक मोड़ में दिनहाड़े गोली मार हुई थी सतीश सिंह की हत्या 19 अगस्त 2020 को भाजपा नेता सतीश सिंह को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के विकास नगर के पास दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी सतीश साव उर्फ़ गांधी ने 05 अगस्त 2021 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इस मामले में 10 मार्च 2022 को पुटकी निवासी अभियुक्त ललन कुमार दास उर्फ ललन दास, सिंदरी निवासी बाबू राजा उर्फ़ चंद्रप्रकाश तथा कालीपुर निवासी उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो को अदालत से उम्रकैद एवं प्रत्येक को 50 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना की सजा हो चुकी है।