Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Dhanbad barmasia bridge will be closed for 45 days due to repair know all updates
धनबाद वाले ध्यान दें! मरम्मत के चलते 45 दिन तक पूरी तरह बंद रहेगा ये पुल

धनबाद वाले ध्यान दें! मरम्मत के चलते 45 दिन तक पूरी तरह बंद रहेगा ये पुल

संक्षेप: सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होगी। स्कूल बस ऑटो, वैन और निजी वाहनों से स्कूल जाने वालें बच्चों को लंबा सफर और ज्यादा जाम का सामना करना पड़ेगा। बिनोद नगर में ही सेंट्रल स्कूल है। 

Sun, 2 Nov 2025 10:59 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, धनबाद
share Share
Follow Us on

धनबाद में डीसी आदित्य रंजन की मौजूदगी में बरमसिया पुल की मरम्मत कार्य को प्रारंभ करने के लिए शनिवार को समाहरणालय में बैठक हुई। 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक पुल को बंद रखने का निर्णय लिया गया। इस दौरान बरमसिया पुल की मरम्मत का कार्य होगा, जिसमें गार्डवाल की मरम्मत और पुल के ऊपर की सड़क को ठीक किया जाएगा। डीसी ने कहा कि इस दौरान 45 दिनों के लिए वैकल्पिक मार्ग चिह्नित कर ट्रैफिक व्यवस्था सुगम किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीसी के निर्देशानुसार बैठक के बाद एसडीएम, डीटीओ, ट्रैफिक डीएसपी, पथ निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों ने बरमसिया रेलवे ओवरब्रिज का दौरा किया और वैकल्पिक मार्गों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान रूट डायवर्ट करने, सड़कों से अतिक्रमण हटाने, आवश्यकता अनुसार सड़क को वनवे करने, अतिरिक्त ट्रैफिक के जवानों की प्रतिनियुक्ति करने समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर नगर आयुक्त रविराज शर्मा, एसडीओ राजेश कुमार, डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल मिथिलेश कुमार, ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार, रेलवे के पदाधिकारी, नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद रहे।

स्कूली बच्चों को परेशानी

सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होगी। स्कूल बस ऑटो, वैन और निजी वाहनों से स्कूल जाने वालें बच्चों को लंबा सफर और ज्यादा जाम का सामना करना पड़ेगा। बिनोद नगर में ही सेंट्रल स्कूल है। मनईटांड़ से इतने नजदीक होने के बाद भी बच्चों को बैंक मोड़ स्टेशन रोड हीरापुर होते हुए बिनोद नगर सेंट्रल स्कूल आना होगा।

ट्रकों से लगेगा महाजाम!

बरमसिया में ही एफसीआई का गोदाम है। एफसीआई के बड़े ट्रक खाद्यान लेकर पूरे दिन शहर होते हुए विभिन्न क्षेत्रों को जाते हैं। नए रूट के तहत अगर इन्हें भी हावड़ा मोटर का रूट दिया जाता है तो महाजाम तय है। एफसीआई वाहनों को बेलगड़िया अथवा जीएन कॉलेज का रूट दिया जा सकता है। इन 45 दिनों के अंदर लग्न भी शुरू होने वाला है। खरीदारी के लेकर शादी- विवाह तक आवाजाही में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

बैंक मोड़ ओवरब्रिज और गया पुल पर बढ़ेगा दबाव

बरमसिया ओवरब्रिज को ब्लॉक करने से इसका सीधा असर बैंक मोड़ क्षेत्र में पड़ेगा, जो पहले से ही जाम से त्रस्त हैं। इस दौरान गया पुल पर और बैंक मोड़ ओवरब्रिज पर ट्रैफिक का भारी दबाब होगा। ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान शहर दो हिस्सों में बंट जाएगा। बरमसिया ओवरब्रिज को दोनों ओर से ब्लॉक करने के बाद बरमसिया, मनईटांड़, भूदा, कुम्हारपट्टी, पतराकुल्ही, धोखरा क्षेत्र सहित आसपास की बड़ी आबादी प्रभावित होगी। इन्हें हावड़ा मोटर और मनईटांड पानी टंकी के रास्ते बैंक मोड़ होकर जिला मुख्यालय जाना होगा। वहीं बरमसिया खटाल और हीरापुर क्षेत्र के लोग बरमसिया मनईटांड़ के रास्ते बैंक मोड़ धनसार और झरिया नहीं जा सकेंगे। उन्हें स्टेशन रोड के रास्ते जाना होगा।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Dhanbad News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।