धनबाद वाले ध्यान दें! मरम्मत के चलते 45 दिन तक पूरी तरह बंद रहेगा ये पुल

धनबाद में डीसी आदित्य रंजन की मौजूदगी में बरमसिया पुल की मरम्मत कार्य को प्रारंभ करने के लिए शनिवार को समाहरणालय में बैठक हुई। 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक पुल को बंद रखने का निर्णय लिया गया। इस दौरान बरमसिया पुल की मरम्मत का कार्य होगा, जिसमें गार्डवाल की मरम्मत और पुल के ऊपर की सड़क को ठीक किया जाएगा। डीसी ने कहा कि इस दौरान 45 दिनों के लिए वैकल्पिक मार्ग चिह्नित कर ट्रैफिक व्यवस्था सुगम किया जाएगा।

डीसी के निर्देशानुसार बैठक के बाद एसडीएम, डीटीओ, ट्रैफिक डीएसपी, पथ निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों ने बरमसिया रेलवे ओवरब्रिज का दौरा किया और वैकल्पिक मार्गों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान रूट डायवर्ट करने, सड़कों से अतिक्रमण हटाने, आवश्यकता अनुसार सड़क को वनवे करने, अतिरिक्त ट्रैफिक के जवानों की प्रतिनियुक्ति करने समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर नगर आयुक्त रविराज शर्मा, एसडीओ राजेश कुमार, डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल मिथिलेश कुमार, ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार, रेलवे के पदाधिकारी, नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद रहे।

स्कूली बच्चों को परेशानी सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होगी। स्कूल बस ऑटो, वैन और निजी वाहनों से स्कूल जाने वालें बच्चों को लंबा सफर और ज्यादा जाम का सामना करना पड़ेगा। बिनोद नगर में ही सेंट्रल स्कूल है। मनईटांड़ से इतने नजदीक होने के बाद भी बच्चों को बैंक मोड़ स्टेशन रोड हीरापुर होते हुए बिनोद नगर सेंट्रल स्कूल आना होगा।

ट्रकों से लगेगा महाजाम! बरमसिया में ही एफसीआई का गोदाम है। एफसीआई के बड़े ट्रक खाद्यान लेकर पूरे दिन शहर होते हुए विभिन्न क्षेत्रों को जाते हैं। नए रूट के तहत अगर इन्हें भी हावड़ा मोटर का रूट दिया जाता है तो महाजाम तय है। एफसीआई वाहनों को बेलगड़िया अथवा जीएन कॉलेज का रूट दिया जा सकता है। इन 45 दिनों के अंदर लग्न भी शुरू होने वाला है। खरीदारी के लेकर शादी- विवाह तक आवाजाही में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।