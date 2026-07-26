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जब धनबाद की बहू ने पाकिस्तानियों को चटाई थी धूल…, कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना की कहानी

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
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कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के साहस की कई कहानियां आज भी प्रेरित करती हैं। उन्हीं में से एक नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना का, जिन्हें 'कारगिल गर्ल' के नाम से जाना जाता है। कम ही लोग जानते हैं कि वर्ष 2002 में उनकी शादी धनबाद के धैया निवासी गौतम नारायण से हुई थी।

जब धनबाद की बहू ने पाकिस्तानियों को चटाई थी धूल…, कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना की कहानी
कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना के साथ जाह्नवी कपूर

कारगिल युद्ध की बात होते ही भारतीय सेना के अदम्य साहस की कई गाथाएं याद आती हैं। इन्हीं वीरों में एक नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना का भी है, जिन्हें पूरा देश ‘कारगिल गर्ल’ के नाम से जानता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि देश की इस जांबाज महिला अधिकारी का धनबाद से भी खास रिश्ता है। वर्ष 2002 में उनकी शादी धनबाद के धैया निवासी गौतम नारायण से हुई थी। इसी वजह से गुंजन सक्सेना को धनबाद की बहू भी कहा जाता है।

गुंजन सक्सेना का चयन वर्ष 1996 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से भारतीय वायुसेना में महिला पायलट के रूप में हुआ था। उस दौर में महिला सैन्य पायलटों की संख्या बेहद कम थी और चुनौतीपूर्ण अभियानों में उनकी भागीदारी भी सीमित मानी जाती थी। लेकिन गुंजन ने अपनी हिम्मत और कौशल से यह सोच बदलने का काम किया।

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साल 1999 में कारगिल युद्ध छिड़ा तो उन्होंने दुर्गम हिमालयी इलाकों में चेतक हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए कई जोखिम भरे मिशन पूरे किए। उन्होंने दुश्मन की गोलाबारी के बीच घायल सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला, जरूरी सैन्य सामग्री पहुंचाई और अग्रिम मोर्चों तक अहम सूचनाएं पहुंचाने का काम किया। बेहद कठिन परिस्थितियों में उनके इन अभियानों ने भारतीय सेना के ऑपरेशन को मजबूती दी।

उनकी बहादुरी और सेवा के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बाद में उनके जीवन पर आधारित फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ भी बनी, जिससे उनकी कहानी देशभर के लोगों तक पहुंची।

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लखनऊ के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनूप कुमार सक्सेना की बेटी गुंजन आज भी देश की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कारगिल युद्ध में उनके साहस ने यह साबित कर दिया कि देश की रक्षा में महिलाओं की भूमिका किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं है। धनबाद के लिए यह गर्व की बात है कि देश की इस वीरांगना का रिश्ता इस शहर से जुड़ा है और उन्हें यहां की बहू के रूप में सम्मान के साथ याद किया जाता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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