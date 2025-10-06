dhanbad air pollution issue jharkhand high court summons bccl nagar nigam and pollution control board झारखंड हाई कोर्ट में गूंजा धनबाद का प्रदूषण, इन विभागों से जवाब-तलब, पूरी डिटेल, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़dhanbad air pollution issue jharkhand high court summons bccl nagar nigam and pollution control board

झारखंड हाई कोर्ट में गूंजा धनबाद का प्रदूषण, इन विभागों से जवाब-तलब, पूरी डिटेल

सुनवाई के दौरान धनबाद नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को बताया गया कि बीसीसीएल के क्षेत्रों का रखरखाव भी नगर निगम को ही करना पड़ता है, लेकिन बीसीसीएल से आवश्यक फंड नहीं मिलने के कारण रखरखाव और सफाई कार्यों में कठिनाई होती है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, धनबादMon, 6 Oct 2025 03:11 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड हाई कोर्ट में गूंजा धनबाद का प्रदूषण, इन विभागों से जवाब-तलब, पूरी डिटेल

झारखंड के धनबाद में वायु प्रदूषण जानलेवा बनता जा रहा है। पलूशन पर रोक लगाने के लिए आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीसीसीएल,नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने ग्रामीण एकता मंच की जनहित याचिका सुनवाई की है।

सुनवाई के दौरान धनबाद नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को बताया गया कि बीसीसीएल के क्षेत्रों का रखरखाव भी नगर निगम को ही करना पड़ता है, लेकिन बीसीसीएल से आवश्यक फंड नहीं मिलने के कारण रखरखाव और सफाई कार्यों में कठिनाई होती है।

नगर निगम की ओर से कहा गया कि फंड की कमी के चलते प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कई उपाय प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहे हैं। इस संबंध में एक मामला पहले से ही अदालत में लंबित है। बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड),नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तृत जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

रिपोर्ट- अनुराग मिश्रा