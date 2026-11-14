दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में धनबाद, जानिए लिस्ट में स्थान और AQI आंकड़ा
झारखंड के धनवाद की अबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दीपावली के बाद हर दिन धनबाद की स्थित गंभीर होती जा रही है, जो खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। 13 नवंबर को धनबाद दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ है। जानिए लिस्ट में स्थान और AQI.
झारखंड के धनवाद की अबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दीपावली के बाद हर दिन धनबाद की स्थित गंभीर होती जा रही है, जो खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। दीपावली बीतने के बाद भी वायु प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नाहीं ले रहा है। 13 नवंबर को सुबह 9.31 बजे को रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंकड़े के आधार पर धनवाद दुनिया के रावसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में 33वें स्थान पर रहा। इस दौरान शहर का चानु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 267 से अधिक रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण का यह स्तर स्वास्थ्य के लिहाज से बिंताजनक है।
खासकर यह बच्चों, बुजुर्गों और गांस संबंधी यीमारियों से ौड़ित लोगों के लिए परेशानी बड़ा सकता है। वायु प्रदूषण के मामले में झारखंड के अन्य प्रमुख शहरों को भी स्थिति बेहतर नहीं है। शुक्रवार की सुबह रांची का एक्यूआई 171 दर्ज किया गया, जिसके आधार पर उसे प्रदूषित शहरी की सूची में 114वां स्थान मिला। वहीं औद्यागिक नगरी जमशेदपुर का एक्यूआई 169 रिकॉर्ड किया गया।
आंकड़े से स्पष्ट है कि राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में बायु प्रदूषण का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन की स्थिति तुलनात्मक रूप से अधिक गंभीर है। नवंबर माह में धनबाद की वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। आंकड़े के अनुसार महीने के शुरुआती 12 दिनों में छह दिन शहर का एक्यू आई 200 के घर रहा। मतलब है कि नवंचर के आये दिनों में धनबाद के लोगों को खराब से लेकर बेहद खराय वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ा। लगातार प्रदूषण का उच्च स्तर बने रहने से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका यढ़ जाती है।
विशेषज्ञों के अनुसार एईका सर 200 से ऊपर पहुंचना स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में सामान्य लोगों को भी लंबे समय तक घर से बाहर गाने पर सांस लेने में परेशानी, आंखें में जलन, खांसी और गले में खराश जैसी सनस्याएं हो सकती हैं। वहीं अस्थमा, बद रोग और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए जोखिन और अधिक यढ़ जाता है।
पीएम-10 का स्तर 246, प्रदूषक कणों की बड़ी मौजूदगीः प्रदूषण के आंकड़े में पीएम-10 का स्तर 246 दनं किया गया है। वहीं पीएम 2.5 का स्तर 192 रिकॉर्ड होने की जानकारी सामने आई है। पीएम-10 और पीएम-2.5 हवा में नौजूद सूक्ष्म प्रदूषक कण है। पीएम 10 के कण सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि पीएम 2.5 के बेहद छोटे फेफड़े के गहरे हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। इनका लंबे समय तक संपर्क स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सका है। धनबाद में अन्य महीनों की तुलना में नव्बर के
प्रवृत्ति देखों गई है। इसके पोल मोसम में बदलाव, गति कम होना और वातावरण में नमी बड़ना जैसे कारण हो सकते हैं। ठंड के मंसम में वायुमंडालेग परिस्थितियों के कारण प्रदूष्क करण जमीन के आसपास जमा रह जाते है और उनका फैलाव अपेक्षाकृत कम हो जाता है।चना की औद्योगिक गतिविधियां, कोयले का परिवहन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल तथा सड़कों पर जम धूल भी प्रदूषण बड़ाने में योगदान कर सकती है। दीवयलों पर आतिशबाजी का धुआं और प्रदूषण भी जागुगवता को प्रभावित कर सकते है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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