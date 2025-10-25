राज्यभर में हुआ DFMT घोटाला, BJP अध्यक्ष का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप

संक्षेप: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यभर में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड घोटाला हुआ है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यभर में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DFMT) फंड घोटाला हुआ है। इस घोटाले में बोकारो सिर्फ एक झांकी है, असल में यह भ्रष्टाचार पूरे झारखंड में फैला है। अब कोडरमा और धनबाद से भी घोटाले के नए तथ्य सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मिली जानकारी के अनुसार, कोडरमा में डीसी रहते हुए आदित्य रंजन ने डीएमएफटी फंड से स्किल डेवलपमेंट के नाम पर एमईपीएससी और तितली फाउंडेशन के साथ मिलकर जमकर लूट मचाई। अब जब वे धनबाद के डीसी बने हैं, तो वही खेल दोबारा शुरू हो गया है। एमईपीएससी और तितली फाउंडेशन के साथ सांठगांठ कर डीएमएफटी फंड को फिर से लूटा जा रहा है। इस लूट की स्क्रिप्ट इतनी चालाकी से लिखी गई है कि टेंडर की शर्तों में बदलाव कर मनचाही कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।