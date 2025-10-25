Hindustan Hindi News
DFMT scam all over jharkhand alleges bjp jharkhand chief babulal marandi
राज्यभर में हुआ DFMT घोटाला, BJP अध्यक्ष का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप

राज्यभर में हुआ DFMT घोटाला, BJP अध्यक्ष का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप

संक्षेप: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यभर में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड घोटाला हुआ है।

Sat, 25 Oct 2025 09:25 AMMohammad Azam पीटीआई, रांची
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यभर में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DFMT) फंड घोटाला हुआ है। इस घोटाले में बोकारो सिर्फ एक झांकी है, असल में यह भ्रष्टाचार पूरे झारखंड में फैला है। अब कोडरमा और धनबाद से भी घोटाले के नए तथ्य सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मिली जानकारी के अनुसार, कोडरमा में डीसी रहते हुए आदित्य रंजन ने डीएमएफटी फंड से स्किल डेवलपमेंट के नाम पर एमईपीएससी और तितली फाउंडेशन के साथ मिलकर जमकर लूट मचाई। अब जब वे धनबाद के डीसी बने हैं, तो वही खेल दोबारा शुरू हो गया है। एमईपीएससी और तितली फाउंडेशन के साथ सांठगांठ कर डीएमएफटी फंड को फिर से लूटा जा रहा है। इस लूट की स्क्रिप्ट इतनी चालाकी से लिखी गई है कि टेंडर की शर्तों में बदलाव कर मनचाही कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह है कि कोडरमा में वर्ष 2022–24 के दौरान डीएमएफटी फंड के उपयोग की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही, आदित्य रंजन और प्रांजल मोदी के बीच के रिश्तों की भी पड़ताल की जाए। उन्होंने मांग की कि धनबाद में डीएमएफटी फंड से जुड़ी सभी चल रही टेंडर प्रक्रियाओं को तत्काल रोककर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
