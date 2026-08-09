'देवेंद्र को सोनम वांगचुक जैसे उठाना चाहती है सरकार', झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का बड़ा आरोप
झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों को आशंका है कि देवेंद्र नाथ महतो को सोनम वांगचुक के जैसे ही धरनास्थल से हटाया जा सकता है।
जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितता को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि झारखंड सरकार जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक जैसे ही देवेंद्र महतो को भी उठाना चाहती है। प्रदर्शन में शामिल एक युवक ने बताया कि रात के समय एक मेडिकल टीम पर बार-बार आई और जेएलकेएम के नेता देवेंद्र महतो को प्रदर्शन स्थल से हटाने का प्रयास किया गया।
रांची में प्रदर्शन कर रहे प्रेम नायक ने बताया कि कल रात को देवेंद्र नाथ महतो को ले जाने की भी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि झारखंड जिस तरह से अभी व्यवहार कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी तरह से देवेंद्र नाथ महतो को प्रदर्शन स्थल से हटाना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देवेंद्र को सोनम वांगचुक के जैसे ही अस्पताल ले जाने की तैयारी चल रही है।
सीआईडी पर राज्य के लोगों को विश्वास नहीं: बाबूलाल
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा की जांच कर रही सीआईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सीआईडी की सत्यनिष्ठा और कार्यप्रणाली पर अब आम जनता का रत्ती भर भी विश्वास नहीं रह गया है। यह अविश्वास निराधार नहीं है। जिस सीआईडी ने सीजीएल परीक्षा धोखाधड़ी में दुर्भावनापूर्ण तरीके से जांच की प्रकृति ही बदल दी और अपनी नाकामी व असली दोषियों को छिपाने के लिए सारा दोष नेपाल में कोचिंग लेने वाले छात्रों पर मढ़ दिया, उससे जेपीएससी घोटाले में न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। वास्तविकता तो यह थी कि सीजीएल के अधिकांश प्रश्न पिछले प्रश्नपत्रों से हूबहू उठाए गए थे और चयनित खास उम्मीदवारों को पहले से ही उन सवालों की कोचिंग दे दी गई थी, लेकिन सीआईडी ने ट्रायल कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक को गुमराह किया और अहम साक्ष्य छिपा लिए। उन्होंने कहा कि मनोज कौशिक के नेतृत्व में महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों के अनुभव से विहीन अफसरों वाली सीआईडी महज सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है।
उन्होंने कहा कि एजेंसी ने एफआईआर दर्ज करने से पहले आरोपों की कोई जांच कराए बिना ही जानबूझकर एक बेहद कमजोर एफआईआर दर्ज की है, ताकि सत्ताधारी दल के राजनेताओं और इस महाघोटाले के असली मास्टरमाइों को सुरक्षित निकाला जा सके।
सीआईडी पर सवाल उठाना भाजपा की आदत : दूबे
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दूबे ने भाजपा की ओर से सीआईडी जांच और एडीजी मनोज कौशिक की भूमिका पर उठाए गए सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करना और सरकार की हर जांच पर संदेह पैदा करना भाजपा की पुरानी आदत रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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