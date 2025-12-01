Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़devghar women headless dead body found she ws murdered due to superstition
अंधविश्वास में महिला का पहले अपहरण फिर हत्या, खदान के पास मिली सिरकटी लाश

अंधविश्वास में महिला का पहले अपहरण फिर हत्या, खदान के पास मिली सिरकटी लाश

संक्षेप:

शनिवार देर शाम चरवाहों ने गहरे खदान के पानी में एक महिला का शव पानी में तैरता देखा तो गांव सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन गहरे खदान से शव नहीं निकाला जा सका। रविवार को देवघर से एनडीआरएफ टीम गांव पहुंची और गौरी पहाड़ी गांव के पत्थर खदान से महिला का सिर कटा शव बरामद किया।

Mon, 1 Dec 2025 07:29 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देवघर
share Share
Follow Us on

मधुपुर (देवघर) के मिसरना गांव में अंधविश्वास के शक पर एक इंजीनियर की 65 वर्षीया मां कमली देवी का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई है। महिला की सिरकटी लाश गांव के समीप गौरी पहाड़ी अवस्थित पत्थर खदान से बरामद की गयी है। पुलिस ने बताया कि घरवालों ने कमली देवी के शव की पहचान कर ली है। महिला का अपहरण घर से ही गुरुवार शाम कर लिया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शनिवार देर शाम चरवाहों ने गहरे खदान के पानी में एक महिला का शव पानी में तैरता देखा तो गांव सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन गहरे खदान से शव नहीं निकाला जा सका। रविवार को देवघर से एनडीआरएफ टीम गांव पहुंची और गौरी पहाड़ी गांव के पत्थर खदान से महिला का सिर कटा शव बरामद किया।

रविवार को एनडीआरएफ टीम के सहयोग से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद किया। समाचार लिखे जाने तक मृतका का सिर टीम को नहीं मिल सका था। घटनास्थल पर प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार पांडेय, सीओ यामुन रवि दास, इंस्पेक्टर इंचार्ज संतोष कुमार गुप्ता, शौकत खान व अन्य अधिकारियों की निगरानी में एनडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव खदान से निकाला। देवघर- 9 एनडीआरफ टीम के इंस्पेक्टर कृष्ण कांत कनक के नेतृत्व में पहुंची टीम दो बोट से शव को निकालने में लगी थी। टीम ने शव ढूंढ निकाला।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।