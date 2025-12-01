अंधविश्वास में महिला का पहले अपहरण फिर हत्या, खदान के पास मिली सिरकटी लाश
शनिवार देर शाम चरवाहों ने गहरे खदान के पानी में एक महिला का शव पानी में तैरता देखा तो गांव सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन गहरे खदान से शव नहीं निकाला जा सका। रविवार को देवघर से एनडीआरएफ टीम गांव पहुंची और गौरी पहाड़ी गांव के पत्थर खदान से महिला का सिर कटा शव बरामद किया।
मधुपुर (देवघर) के मिसरना गांव में अंधविश्वास के शक पर एक इंजीनियर की 65 वर्षीया मां कमली देवी का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई है। महिला की सिरकटी लाश गांव के समीप गौरी पहाड़ी अवस्थित पत्थर खदान से बरामद की गयी है। पुलिस ने बताया कि घरवालों ने कमली देवी के शव की पहचान कर ली है। महिला का अपहरण घर से ही गुरुवार शाम कर लिया गया था।
शनिवार देर शाम चरवाहों ने गहरे खदान के पानी में एक महिला का शव पानी में तैरता देखा तो गांव सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन गहरे खदान से शव नहीं निकाला जा सका। रविवार को देवघर से एनडीआरएफ टीम गांव पहुंची और गौरी पहाड़ी गांव के पत्थर खदान से महिला का सिर कटा शव बरामद किया।
रविवार को एनडीआरएफ टीम के सहयोग से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद किया। समाचार लिखे जाने तक मृतका का सिर टीम को नहीं मिल सका था। घटनास्थल पर प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार पांडेय, सीओ यामुन रवि दास, इंस्पेक्टर इंचार्ज संतोष कुमार गुप्ता, शौकत खान व अन्य अधिकारियों की निगरानी में एनडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव खदान से निकाला। देवघर- 9 एनडीआरफ टीम के इंस्पेक्टर कृष्ण कांत कनक के नेतृत्व में पहुंची टीम दो बोट से शव को निकालने में लगी थी। टीम ने शव ढूंढ निकाला।