अंधविश्वास में महिला का पहले अपहरण फिर हत्या, खदान के पास मिली सिरकटी लाश

संक्षेप: शनिवार देर शाम चरवाहों ने गहरे खदान के पानी में एक महिला का शव पानी में तैरता देखा तो गांव सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन गहरे खदान से शव नहीं निकाला जा सका। रविवार को देवघर से एनडीआरएफ टीम गांव पहुंची और गौरी पहाड़ी गांव के पत्थर खदान से महिला का सिर कटा शव बरामद किया।

मधुपुर (देवघर) के मिसरना गांव में अंधविश्वास के शक पर एक इंजीनियर की 65 वर्षीया मां कमली देवी का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई है। महिला की सिरकटी लाश गांव के समीप गौरी पहाड़ी अवस्थित पत्थर खदान से बरामद की गयी है। पुलिस ने बताया कि घरवालों ने कमली देवी के शव की पहचान कर ली है। महिला का अपहरण घर से ही गुरुवार शाम कर लिया गया था।

