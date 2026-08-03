सोनम वांगचुक की तरह रांची में कौन अनशन पर बैठ गया, जंतर-मंतर की राह पर आंदोलन
दिल्ली के जंतर-मंतर की तरह झारखंड के रांची में चल रहा छात्रों का आंदोलन भी अब तेज हो गया है। यहां छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों को पूरा होने तक अनशन करते रहेंगे।
दिल्ली में छात्र आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन झारखंड में अब आंदोलन 'जंतर-मंतर' वाली राह पकड़ चुका है। एक तरफ जहां भारी संख्या में छात्रों की भीड़ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उमड़ रही है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मुहिम तेज हो गई है। जिस तरह जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनशन किया उसी तरह रांची में भी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है।
रांची के कचहरी चौक स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC, JSSC रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले झारखंड के छात्र-छात्राओं का अनिश्चितकालीन धरना रविवार को भी जारी रहा। दिन भर प्रदर्शन के बाद शाम को बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र मशाल लेकर अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। हाथों के साथ शरीर में बैनर-पोस्टर चिपकाकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों ने JPSC, JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते पेपर लीक मामले, टीडीपीएल कंपनी की भूमिका की निष्पक्ष जांच, चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और इससे जुड़े अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी मांगें रखीं।
क्या हैं मुख्य मांगें
छात्रों की मुख्य मांगें हैं कि जिन JSSC परीक्षाओं पर अनियमितता और गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, उन्हें तत्काल रद्द किया जाए। साथ ही, TDPL और अभय तिवारी से जुड़े सभी परीक्षा मामलों की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लंबे समय से पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही है।
देवेंद्र नाथ महतो का अनशन
जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे छात्रों के सत्याग्रह के नौवें दिन अनशन भी शुरू हो गया। धरना स्थल पर छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। देवेंद्र ने कहा कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, विवादित परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेपीएससी व जेएसएससी सीजीएल व अन्य परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर यह भूख हड़ताल है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी विवादित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हुए एक माह बीत जाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र हितों पर राज्य सरकार की मंशा में खोट है। मांगों की पूर्ति तक सत्याग्रह व भूख हड़ताल जारी रहेगी।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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