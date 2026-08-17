सांस लेने में हो रही परेशानी... भूख हड़ताल के 16वें दिन देवेंद्र महतो की सेहत कैसी है?
Devendra Mahto health update: JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल 16वें दिन भी जारी है। सदर अस्पताल में उनका BP 84/39 दर्ज किया गया। उन्होंने सीने में दर्द, चक्कर, सांस लेने में परेशानी, बढ़ती कमजोरी और शरीर में कीटोन की मात्रा मिलने की जानकारी दी है।
Devendra Mahto health update: झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल सोमवार को 16वें दिन भी जारी रही। लंबे समय से जारी अनशन के बीच उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने की बात सामने आ रही है। महतो के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स उनका रुटीन चेकअप कर रहे हैं।
वीडियो में देखकर उनकी तबीयत का आंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने ट्वीट में सीने में दर्द, चक्कर आने और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का जिक्र किया है। महतो के मुताबिक, सदर अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज और मेडिकल जांच चल रही है। एक्स-रे, रक्त जांच और शुगर जांच समेत अन्य जांचें लगातार की जा रही हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के न्याय और अधिकार की लड़ाई को लेकर उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी।
देवेंद्र महतो की तबीयत 16वें दिन कैसी है?
लगातार 16 दिनों से भोजन नहीं लेने के बीच महतो की ओर से सामने आए स्वास्थ्य अपडेट में लो ब्लड प्रेशर के साथ कई अन्य परेशानियों का जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि उन्हें सीने में दर्द, चक्कर और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शरीर में कीटोन की मौजूदगी और बढ़ती कमजोरी की शिकायत भी उन्होंने की है।
इससे एक दिन पहले, भूख हड़ताल के 15वें दिन महतो ने अपनी स्थिति को ‘‘बेहद नाजुक और अंतिम चरण’’ में बताया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है और उन्हें उम्मीद है कि बातचीत का परिणाम सकारात्मक होगा।
महतो ने बताया, आखिर किसके लिए कर रहे संघर्ष
महतो ने कहा कि उनका संघर्ष सिर्फ मौजूदा आंदोलन तक सीमित नहीं है। उनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में ऐसे स्थायी सुधार की मांग करना है, जिससे आने वाली पीढ़ी के विद्यार्थियों को अपने अधिकार और बेहतर शिक्षा के लिए इस तरह का संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने कहा कि वह ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, जिसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी मिले और किसी विद्यार्थी को अपने हक के लिए इतने लंबे संघर्ष से न गुजरना पड़े।
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की मांगों में परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार समेत कई मांगें शामिल हैं। इसी आंदोलन के तहत देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल 16वें दिन भी जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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