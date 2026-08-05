देवेंद्र महतो ने तोड़ा ‘वाटर फास्ट’, सोनम वांगचुक के एक वादे पर हुए राजी
रांची में जेपीएससी गड़बड़ी को लेकर 4 दिनों से बिना अन्न और जल के अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो ने पानी पी लिया है। सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बात होने के बाद देवेंद्र महतो ने जल ग्रहण किया।
जेपीएससी गड़बड़ी को लेकर रांची में चल प्रदर्शन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस प्रदर्शन के दौरान 4 दिन से अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो ने अपना जल ग्रहण कर लिया है। जल ग्रहण करने के लिए सोनम वांगचुक ने देवेंद्रनाथ महतो से बात की और उन्हें मनाया। हालांकि, देवेंद्र महतो ने अपना अनशन चालू रखा हुआ है। उन्होंने अभी अन्न ग्रहण नहीं किया है।
बता दें कि झारखंड में जेपीएससी एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे इस प्रदर्शन में देवेंद्रनाथ महतो ने पिछले चार दिनों से अन्न और जल नहीं ग्रहण किया था। बुधवार को मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो से बात की और उन्हें जल उपवास तोड़ने पर राजी किया, इसके बाद देवेंद्र महतो ने नींबू और पानी के साथ नमक का घोल पिया और अपना जल उपवास खत्म किया।
सोनम वांगचुक से मिलने के लिए कहा
बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो को फोन किया और उनसे अनुरोध किया कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें और पानी के साथ शहद लेते रहें। इसपर देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से कहा कि वो उनसे आकर मिलेंगे तभी वो अपना अनशन तोड़ेंगे। महतो ने सोनम वांगचुक से कहा कि वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि वो रांची प्रदर्शन में आएं और उनसे मिलना चाहते हैं।
सोनम वांगचुक ने किया वादा
देवेंद्र महतो ने अनुरोध किया और कहा कि सोनम वांगचुक की वो बहुत इज्जत करते हैं और वो चाहते हैं कि वो उनके सामने ही जल ग्रहण करें। इस पर सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो ने उनसे वादा किया कि वो रांची के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आएंगे और उनसे मिलेंगे। इसके बाद देवेंद्र महतो अपना वाटर फास्ट तोड़ने पर राजी हुए और वीडियो कॉल पर ही सोनम वांगचुक के सामने अपना वाटर फास्ट तोड़ा।
वांगचुक ने महात्मा गांधी का दिया उदाहरण
बुधवार को वीडियो कॉल पर देवेंद्र महतो से बात करते हुए सोनम वांगचुक ने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया और कहा कि अनशन का मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं है। उन्होंने देवेंद्र महतो से बताया कि महात्मा गांधी जब अनशन किया करते थे तो नींबू और पानी के साथ शहद भी लेते थे। सोनम वांगचुक ने बताया कि पानी और नींबू के साथ शहद लेने से शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और शरीर ज्यादा दिनों तक लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार रहता है। उनके इतना कहने और रांची आकर उनसे मिलने और प्रदर्शन को समर्थन देने के वादे के बाद देवेंद्र महतो राजी हुए और वाटर फास्ट तोड़ दिया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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