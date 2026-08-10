‘मैं मर भी सकता हूं, इंटरव्यू मत लीजिए...’, पत्रकार के सवाल पर देवेंद्र महतो ने बीच में क्यों रोक दी बात?
रांची में JPSC-JSSC में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विधानसभा घेराव के बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो मीडिया से आगे की रणनीति पर बात कर रहे थे। अपनी तबीयत और हालत से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने इंटरव्यू बीच में ही रोक दिया और कहा, “मैं मर भी सकता हूं, आप इंटरव्यू मत लीजिए।”
आज सोमवार 10 अगस्त को छात्रों ने रांची में विधानसभा का घेराव किया। इस बीच पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसूगैस के गोलों और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। देर शाम JPSC-JSSC में कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के नेता देवेंद्र महतो मीडिया से आगे की स्ट्रैटजी पर बात कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने इंटरव्यू देना बंद कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा- "आप इंटरव्यू मत लीजिए। छोड़िए हटाइए। आप इंटरव्यू मत लीजिए। हम नहीं देंगे।"
आगे की रणनीति पर क्या बोले देवेंद्र महतो?
देवेंद्र महतो मीडिया को विधानसभा घेराव को लेकर अपडेट दे रहे थे। इस बीच उनसे पूछा गया- आगे की क्या रणनीति रहेगी? इस पर महतो ने कहा- हमारी आगे की स्ट्रैटेजी सरकार के फैसले पर निर्भर करती है। हमें रोकने की कोशिश की गई। कांटेदार तारों के बैरिकेड लगाए गए। वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस छोड़ी गई। लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लोग घायल हुए। फिर भी, हमने सरकार के खिलाफ एक भी नारा नहीं लगाया। हमने कोई पॉलिटिकल बयानबाज़ी नहीं की और न ही एक भी बुरा शब्द कहा। सिर्फ़ तिरंगा झंडा था। लेकिन फिर भी ऐसा किया गया।
मैं मर भी जाऊं, कोई मायने नहीं रखता
इसके बाद उन्होंने कहा- मैं नौ दिनों से सलाइन से जिंदा हूं। मैं चलने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन लगा कि आज मैं मरूंगा, जिऊंगा, दर्द होगा या पीड़ा होगा ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं मर भी जाऊं, वो भी मायने नहीं रखता। आज मायने यह रखता है कि यहां के युवाओं के भविष्य का सौदा किया जाए, क्योंकि यहां बहुत से लोगों को परेशानी है। पांच साल लगता है एक परीक्षा की तैयारी करने में। नेपाल में बैठकर पेपर लिखाया जाता है, क्या ही भरोसा करेंगे।
देवेंद्र महतो ने बीच में इंटरव्यू क्यों रोक दिया?
महतो अपनी बात रख रहे थे कि एक पत्रकार ने पूछ दिया- आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहीं डटे रहेंगे या फिर जयपाल मुंडा स्टेडियम जाएंगे। इस पर उन्होंने तीखे स्वर में कहा- मर जाऊं कोई जरूरी नहीं है। आप मेरा हालचाल मत पूछिए। मैं बोल रहा हूं कि मेरा हालचाल कोई न पूछे। सरकार की तरफ से ऐसा बयान आया कि मेरा ब्लड प्रेशर 133 चला गया। तो मेरा बहुत दिक्कत है, कृपया कोई मत पूछे। फिर बरसते हुए कहा- मैं मर भी सकता हूं, आप इंटरव्यू मत लीजिए। छोड़िए। अब हटाइए, हम इंटरव्यू नहीं देंगे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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