देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल 10वें दिन भी जारी, अस्पताल से लिखी चिट्ठी; धन्यवाद देते हुए पूछे 2 सवाल
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 10वें दिन भी जारी है। सदर अस्पताल में उपचाराधीन महतो ने चिट्ठी जारी कर विधानसभा घेराव को सफल बनाने वाले छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों का धन्यवाद किया।
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 10वें दिन भी जारी है। तबीयत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल रांची में उपचाराधीन महतो ने मंगलवार को एक चिट्ठी जारी कर छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और मीडिया का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने 10 अगस्त को हुए विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार और प्रशासन से दो सवालों के जवाब मांगे।
देवेंद्र महतो ने आखिर किसे और क्यों किया धन्यवाद
देवेंद्र महतो ने 10 अगस्त को हुए विधानसभा घेराव को सफल बनाने में सहयोग करने वाले छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, मीडिया और अन्य लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि JPSC-JSSC में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ उनका ‘भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान’ 5 जुलाई से लगातार जारी है। महतो ने कहा कि विधानसभा घेराव के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस आंदोलन में साथ देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताया।
लाठीचार्ज को लेकर पूछे ये दो सवाल
महतो ने चिट्ठी में विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि देर शाम पुलिस उन्हें और करीब 100 छात्रों को एक स्थान तक लेकर गई थी। वहां शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहने के दौरान अचानक पुलिस ने धक्का-मुक्की करते हुए लाठीचार्ज कर दिया। महतो ने कहा कि वह इन सवालों का जवाब चाहते हैं। उन्होंने अपने और सहयोगी छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया।
- पहला सवाल- आखिर पुलिस मेरे और मेरे साथ लगभग 100 छात्रों के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज क्यों की?
- दूसरा सवाल- अगर लाठीचार्ज करना ही था तो पुलिस हमें उस स्थल तक क्यों पहुंचाई?
‘बल प्रयोग से छात्रों की आवाज नहीं दबेगी’
छात्र नेता ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने के दौरान छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग की।
महतो ने कहा कि लाठीचार्ज और बल प्रयोग से छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उनके मुताबिक, छात्र हिंसा का रास्ता नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र के रास्ते पर चलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अंत में उन्होंने छात्रों और युवा साथियों से शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील की। महतो ने कहा कि उनका शरीर अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन संघर्ष और संकल्प अडिग है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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