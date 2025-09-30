deuri mandir sixteen armed maa durga tamar sharadiya navratri sacrifice भगवान विश्वकर्मा ने 12वीं सदी में बनाया था दिउड़ी मंदिर, जहां विराजमान हैं सोलहभुजी मां, Jharkhand Hindi News - Hindustan
भगवान विश्वकर्मा ने 12वीं सदी में बनाया था दिउड़ी मंदिर, जहां विराजमान हैं सोलहभुजी मां

झारखंड के तमाड़ में स्थित प्राचीन सोलहभुजी दीउड़ी मंदिर में शारदीय नवरात्र के दौरान देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं, जहां नवमी के दिन विशेष पूजा के बाद सैकड़ों बकरे और भैंसे की बलि दी जाती है, जिसे तमाड़ राज परिवार की कुलदेवी माना जाता है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अरविंद स्वर्णकार। तमाड़Tue, 30 Sep 2025 06:06 AM
प्रखंड में स्थित प्राचीन कालीन सोलहभुजी दिउड़ी मंदिर में झारखंड ही नहीं देश के अन्य हिस्सों से श्रद्धालु माता का दर्शन आते हैं। यहां झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं।

शारदीय नवरात्र में नौ दिनों तक यहां विशेष पूजा-अर्चना आयोजित की जाती है। यहां नवमी की पूजा के बाद सैकड़ों बकरे के साथ भैंसा की बलि दी जाती है। मंदिर के पुजारी मनोज पंडा ने बताया दशमी को दो अक्तूबर होने के चलते इस बार दशमी के दिन बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। उन्होंने भक्तों से आग्रह किया है कि नवमी के दिन ही सभी लोग बलि प्रथा समाप्त कर दें।

राज परिवार की कुलदेवी हैं सोलहभुजी मां

प्राचीन मान्यता के अनुसार, 12वीं सदी मंदिर भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। कहा जाता है कि तमाड़ के तत्कालीन राजा को सपना आया था कि झाड़ी में मां का मंदिर छिपा है। राजा ने जब झाड़ी साफ कराई तो देखा कि यहां माता का मंदिर स्थापित है। उसी समय से यहां पूजा-अर्चना शुरू की गई।

बड़े-बड़े काले पत्थरों से निर्मित यह प्राचीन कालीन मंदिर देखने में अद्भुत है। बताया जाता है कि पहले मंदिर का दरवाजा भी पत्थर का था जिसे बाद में हटा दिया गया है। मंदिर के प्रधान पुजारी नरसिंह पांडा ने बताया उनके दादाजी चमरू पांडा मंदिर में पूजा शुरू की थी। उसके बाद से आज तक माता की पूजा लगातार हो रही है। दिउड़ी मंदिर को राज परिवार की कुलदेवी भी माना जाता है। पुजारी ने बताया मंदिर काफी पुराना होने के कारण मंदिर को नहीं हटाया गया बल्कि उसके ऊपर एक नया विशाल मंदिर का निर्माण वर्ष 2000 में शुरू किया गया जहां आज विशाल मंदिर बनकर तैयार है।