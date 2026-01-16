पुराने मंदिर को लेकर भिड़ गए 2 समुदाय, देवघर में खूब चले ईंट-पत्थर; कई घायल

संक्षेप: झारखंड के देवघर जिले में गुरुवार को एक पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़े मुद्दे को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दो समुदायों के बीच हुई झड़प में कम से कम सात लोग घायल हो गए। मामले की जांच की जा रही है।

झारखंड के देवघर जिले में गुरुवार को एक पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़े मुद्दे को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दो समुदायों के बीच हुई झड़प में कम से कम सात लोग घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना मधुपुर पुलिस थाना क्षेत्र के लालगढ़ मोहल्ले में उस समय हुई, जब एक युवक की कथित तौर पर दूसरे समुदाय के लोगों के एक समूह ने पिटाई कर दी। इसके चलते दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई और दोनों ओर से पथराव हुए, जिसमें सात लोग घायल हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मधुपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। पुलिस की टीमें इलाके में तैनात हैं।उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रसाद ने बताया कि मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर बुधवार रात को तनाव उत्पन्न हो गया था।