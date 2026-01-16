Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़deoghar violence between 2 communities during temple renovation 7 injured
पुराने मंदिर को लेकर भिड़ गए 2 समुदाय, देवघर में खूब चले ईंट-पत्थर; कई घायल

पुराने मंदिर को लेकर भिड़ गए 2 समुदाय, देवघर में खूब चले ईंट-पत्थर; कई घायल

संक्षेप:

झारखंड के देवघर जिले में गुरुवार को एक पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़े मुद्दे को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दो समुदायों के बीच हुई झड़प में कम से कम सात लोग घायल हो गए। मामले की जांच की जा रही है।

Jan 16, 2026 09:22 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

झारखंड के देवघर जिले में गुरुवार को एक पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़े मुद्दे को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दो समुदायों के बीच हुई झड़प में कम से कम सात लोग घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना मधुपुर पुलिस थाना क्षेत्र के लालगढ़ मोहल्ले में उस समय हुई, जब एक युवक की कथित तौर पर दूसरे समुदाय के लोगों के एक समूह ने पिटाई कर दी। इसके चलते दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई और दोनों ओर से पथराव हुए, जिसमें सात लोग घायल हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मधुपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। पुलिस की टीमें इलाके में तैनात हैं।उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रसाद ने बताया कि मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर बुधवार रात को तनाव उत्पन्न हो गया था।

इसी बीच, गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि झारखंड में हिंदू अपनी जमीन पर मंदिर तक नहीं बना सकते। आज की घटना मेरे लोकसभा क्षेत्र के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लालगढ़ की है। मंत्री हाफिज अंसारी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया। यही कांग्रेस, झामुमो और राजद का असली चेहरा है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।