देवघर नगर निगम में किस वार्ड से कौन जीता, कौन रहा नंबर-2; यहां पूरी लिस्ट

Deoghar nagar nigam election result wardwise winner list: देवघर नगर निगम चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए। देवघर नगर निगम का मेयर रवि कुमार राउत चुने गए हैं। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रीता चौरसिया को हराया। वहीं वार्डों की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प रही। कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी रहा।

परिणाम घोषित होते ही शहर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मतगणना केंद्र से लेकर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों तक समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर जसीडीह त्रिमूर्ति चौक पर सियासी तापमान चरम पर रहा और पूरा इलाका चुनावी रंग में रंगा नजर आया। विजयी उम्मीदवारों के पहुंचते ही माहौल विजय जुलूस में तब्दील हो गया।

ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और फूल-मालाओं के बीच समर्थकों ने अपने प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर नारेबाजी करते हुए समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। पटाखों की गूंज से कई इलाकों में देर तक उत्सव का माहौल बना रहा। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार शांति और संयम बनाए रखने की अपील की जाती रही। दूसरी ओर, कई वार्डों में पराजित प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मायूसी भी देखी गई, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करते हुए परिणाम स्वीकार करने की बात कही। जीत-हार के कयासों के बीच विकास, सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं पर चर्चा भी लगातार होती रही।

सुबह से ही मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। शुरुआती रूझानों में आगे-पीछे हो रहे आंकड़ों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। कोई अपने प्रत्याशी की बढ़त का दावा कर रहा था तो कोई गिनती पर पैनी नजर बनाए हुए था। जैसे-जैसे अंतिम परिणाम सामने आते गए, जीत-हार के दावे हकीकत में बदलते गए। जीत की आधिकारिक घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं हारने वाले खेमे में सन्नाटा छा गया।

वार्ड-वार चुनाव परिणाम वार्ड संख्या 1 विजेता: संदीप कुमार

वोट मिले: 1060

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: रामकृष्ण प्रसाद (841 मत)

जीत का अंतर: 219

वार्ड संख्या 2

विजेता: प्रतिभा देवी

वोट मिले: 1239

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: बॉबी सुमन (523 मत)

जीत का अंतर: 716

वार्ड संख्या 3

विजेता: किशोर कुमार राव

वोट मिले: 723

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: राजेश मंडल (672 मत)

जीत का अंतर: 51

वार्ड संख्या 4

विजेता: पंकज पासवान

वोट मिले: 907

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: राजेन्द्र दास (815 मत)

जीत का अंतर: 92

वार्ड संख्या 5

विजेता: टिप चटर्जी

वोट मिले: 1127

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: आशीष कुमार पंडित (626 मत)

जीत का अंतर: 501

वार्ड संख्या 6

विजेता: सीमा सिंह

वोट मिले: 1300

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: आशा देवी (548 मत)

जीत का अंतर: 752

वार्ड संख्या 7

विजेता: रुबी कुमारी

वोट मिले: 606

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: सविता देवी (594 मत)

जीत का अंतर: 12

वार्ड संख्या 8

विजेता: मंजू देवी

वोट मिले: 794

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: दीपा देवी (548 मत)

जीत का अंतर: 246

वार्ड संख्या 9

विजेता: मोहम्मद सरबर शेख

वोट मिले: 1458

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: सुरेन्द्र ठाकुर (1213 मत)

जीत का अंतर: 145

वार्ड संख्या 10

विजेता: बुटनी देव

वोट मिले: 992

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: प्रतिभा देवी (482 मत)

जीत का अंतर: 510



वार्ड संख्या 11 विजेता: किरण वर्मा

वोट मिले: 1664

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: गायत्री वर्मा (1044 मत)

जीत का अंतर: 620

वार्ड संख्या 12

विजेता: अनुप कुमार

वोट मिले: 937

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: राहुल कुमार केशरी (634 मत)

जीत का अंतर: 303

वार्ड संख्या 13

विजेता: मृत्युंजय कुमार

वोट मिले: 669

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: महादेव पासवान (629 मत)

जीत का अंतर: 40

वार्ड संख्या 14

विजेता: सुनीता देवी

प्राप्त मत: 1516

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: किरण कुमारी (515 मत)

जीत का अंतर: 1001

वार्ड संख्या 15 विजेता: दिनेश कुमार मण्डल

प्राप्त मत: 723

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: राजेश कुमार (485 मत)

जीत का अंतर: 238

वार्ड संख्या 16

विजेता: कंचन देवी

प्राप्त मत: 1199

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: सुनीता देवी (801 मत)

जीत का अंतर: 398

वार्ड संख्या 17

विजेता: अंजू देवी

प्राप्त मत: 832

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: रेखा देवी (504 मत)

जीत का अंतर: 328

वार्ड संख्या 18

विजेता: सुनील सिंह

प्राप्त मत: 961

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: संजीत कुमार (941 मत)

जीत का अंतर: 20



वार्ड संख्या 19

विजेता: सुनीता देवी

प्राप्त मत: 940

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: नूतन सिंह (801 मत)

जीत का अंतर: 139

वार्ड संख्या 20 विजेता: रवि कुमार साव

प्राप्त मत: 931

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: अरविन्द कुमार साव (493 मत)

जीत का अंतर: 438

वार्ड संख्या 21

विजेता: भारती देवी

प्राप्त मत: 1150

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: शुभलक्ष्मी देवी (879 मत)

जीत का अंतर: 271

वार्ड संख्या 22 विजेता: अपर्णा झा

प्राप्त मत: 1032

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: ज्योत झा (945 मत)

जीत का अंतर: 87

वार्ड संख्या 23 विजेता: शैलेश चरण मिश्रा

प्राप्त मत: 1310

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: मनोज मिश्रा (625 मत)

जीत का अंतर: 685

वार्ड संख्या 24

विजेता: संगीता कुमारी

प्राप्त मत: 1054

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: पिंकी देवी (737 मत)

जीत का अंतर: 317

वार्ड संख्या 25

विजेता: सुमन कुमारी

प्राप्त मत: 484

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: मौसम देवी (334 मत)

जीत का अंतर: 150

वार्ड संख्या 26

विजेता: उमा शंकर दास

प्राप्त मत: 898

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: कुमार विकास (889 मत)

जीत का अंतर: 9

वार्ड संख्या 27

विजेता: राधीका देवी

प्राप्त मत: 1106

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: विद्या कुमार (1052 मत)

जीत का अंतर: 54

वार्ड संख्या 28

विजेता: प्रतिमा देवी

प्राप्त मत: 583

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: राजेश कुमार तिवारी (518 मत)

जीत का अंतर: 65

वार्ड संख्या 29

विजेता: अमरेश ज्योति

प्राप्त मत: 1491

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: संजय कुमार गुप्ता (891 मत)

जीत का अंतर: 600