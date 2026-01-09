Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Deoghar connected to Amrit Bharat train what will be the timetable
झारखंड को प्रधानमंत्री की सौगात, अमृत भारत ट्रेन से जुड़ा देवघर; क्या रहेगा टाइम टेबल

संक्षेप:

आध्यात्मिक नगरी काशी (वाराणसी) और बाबा वैद्यनाथधाम (देवघर) सहित महानगर कोलकाता, सियालदह को एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बनारस-सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह नई ट्रेन पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी एक नई दिशा देने का काम करेगी।

Jan 09, 2026 02:05 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, देवघर
भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक करारा देते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए इसे संताल परगना के रेल नेटवर्क में क्रांतिकारी कदम बताया है।

​प्रमुख विशेषताएं और समय सारणी :

​यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। जसीडीह स्टेशन पर इसका ठहराव क्षेत्र के श्रद्धालुओं और व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगा।

​आगमन (सियालदह की ओर) :

यह ट्रेन जसीडीह स्टेशन पर सुबह 5:20 बजे पहुंचेगी और सुबह 9:45 बजे सियालदह, कोलकाता पहुंच जाएगी।

​वापसी (बनारस की ओर) :

शाम को यह ट्रेन सियालदह से 7:20 बजे प्रस्थान करेगी और रात्रि 11:30 बजे जसीडीह पहुंचेगी।

कम समय में बेहतर सुविधा के साथ पूरी होगी यात्रा

अब यात्री कम समय और बेहतर सुविधाओं के साथ इन धार्मिक स्थलों के बीच यात्रा कर सकेंगे। ​यह ट्रेन उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत होगी जो बाबाधाम और काशी के बीच नियमित यात्रा करते हैं। साथ ही, सियालदह के लिए सुबह की कनेक्टिविटी मिलने से जसीडीह क्षेत्र के लोगों का कोलकाता जाना और भी सुगम हो जाएगा।

क्या कहना है सांसद का

​सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा वैद्यनाथ के भक्तों को काशी विश्वनाथ से सीधे जोड़ने का अपना संकल्प पूरा किया है। अमृत भारत ट्रेन की यह सौगात देवघर और जसीडीह के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
