Deogarh News: सड़क किनारे खड़े युवक को कार ने मारी टक्कर, युवक घायल
Deogarh News: - लोगों ने पीछा कर कार सहित चालक को दबोचा जसीडीह थाना क्षेत्र स्थित चांदपुर गांव के समीप सोमवार सुबह तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक युवक गंभीर
Deogarh News: जसीडीह थाना क्षेत्र स्थित चांदपुर गांव के समीप सोमवार सुबह तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक कार लेकर भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने पीछा कर उसे सत्संग गेट के पास पकड़ लिया और जसीडीह थाना पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर निवासी संजय कुमार राउत सड़क किनारे स्थित एक सैलून के बाहर बाल कटवाने का इंतजार कर रहे थे। तभी जसीडीह से देवघर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
परिजनों ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद भागने के दौरान कार चालक ने एक सब्जी दुकान में भी टक्कर मार दी। जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बावजूद वह भागने का प्रयास करता रहा। सूचना मिलने पर जसीडीह थाना के एसआई अमर कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस कार चालक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।
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