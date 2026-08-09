Deogarh News: जेपीएससी मामले की कराएं सीबीआई जांच : भाजयुमो

Deogarh News: देवघर में भाजयुमो जिलाध्यक्ष आशीष दुबे ने एक प्रेस कांफ्रेंस में झारखंड सरकार पर सरकारी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और छात्रों की आवाज को सुनने की आवश्यकता पर बल दिया। छात्रों का आंदोलन सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ है।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। स्थानीय एक निजी होटल में शनिवार को भाजयुमो जिलाध्यक्ष आशीष दुबे द्वारा प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में सरकारी नियुक्तियों को लेकर लगातार उठ रहे सवालों ने राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य को चिंता और आक्रोश में डाल दिया है। पूर्व में जेएसएससी सीजीएल एवं उत्पाद सिपाही भर्ती को लेकर सामने आए विवादों और वर्तमान में जेपीएससी परीक्षा में सीटों की कथित खरीद-फरोख्त एवं अनियमितताओं के आरोपों ने पूरी भर्ती व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भाजयुमो जिलाध्यक्ष का बयान उन्होंने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिन युवाओं ने वर्षों तक मेहनत की, दिन-रात पढ़ाई की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अपना समय एवं पैसा लगाया, यदि उन्हीं के अधिकारों पर भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगता है तो यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के युवाओं के भविष्य का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि रांची में छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। राजधानी की सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों की आवाज को सुनने के बजाय सरकार मौन साधे बैठी है। यह संवेदनहीनता झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय है।

सीबीआई जांच की मांग उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की है कि जेपीएससी में लगाए जा रहे अनियमितता एवं सीटों की कथित खरीद-फरोख्त के आरोपों की सीबीआई जांच की अनुशंसा तत्काल की जाए। जेएसएससी सीजीएल एवं उत्पाद सिपाही भर्ती से जुड़े पूर्व के विवादों और आरोपों की भी निष्पक्ष समीक्षा एवं जांच कराई जाए। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, बिचौलियों अथवा अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आंदोलनरत छात्रों की मांगों को सुना जाए और उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए। भविष्य की सभी सरकारी नियुक्तियों में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जेपीएससी प्रीलिम्स में चयनित छात्र रितेश कुमार ने कहा कि यदि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है, तो सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करने से पीछे क्यों हट रही है। छात्रों को किसी राजनीतिक आश्वासन की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और न्याय की आवश्यकता है। इस अवसर पर धनंजय खवाड़े, विष्णु मंडल सहित अन्य उपस्थित थे。