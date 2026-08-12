Deogarh News: छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में यूथ वॉयस देवघर ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका

Deogarh News: झारखंड में छात्रों द्वारा परीक्षाओं और अधिकारों को लेकर रांची में प्रदर्शन किया गया। पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए यूथ वॉयस देवघर ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। संगठन ने सरकार से समस्याओं के समाधान और पारदर्शिता से परीक्षाएं कराने की मांग की। साथ ही, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एवं झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं और छात्रों की मांगों को लेकर रांची में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को यूथ वॉयस देवघर की टीम ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया।

विरोध का कारण मौके पर संगठन के सदस्य शुभम कुमार ने कहा कि अपने अधिकारों और परीक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे छात्रों के खिलाफ वाटर कैनन ,आंसू गैस एवं लाठी का इस्तेमाल किया जाना अत्यंत निंदनीय है। संगठन ने सरकार से छात्रों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने और पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की।

मांगें उन्होंने मांगों को लेकर कहा कि टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द कराई जाएं। जेपीएससी एवं जीएसएससी की सभी विवादित परीक्षाएं रद्द की जाएं। परीक्षाओं को नए सिरे से पारदर्शी एवं बेहतर व्यवस्था के साथ दोबारा आयोजित की जाए। पूरे प्रकरण में जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले में संलिप्त सभी जिम्मेदार राजनेताओं एवं संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तथा संगठन ने शिक्षा मंत्री सहित संबंधित जिम्मेदार लोगों के इस्तीफे की मांग की। पूरे प्रकरण की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए।

उपस्थित सदस्य इस दौरान यूथ वॉयस देवघर के सदस्यों ने कहा कि युवाओं के भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। संगठन ने सरकार से मांग की है कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए।

कौन-कौन थे उपस्थित : इस अवसर पर विरोध प्रदर्शन में शुभम कुमार,अनुज राय, अक्षय सिंह राजपूत, अभिषेक सिंह, राजीव रंजन राय, अमर कुमार, सिंटू कुमार, प्रीतम कुमार, विनय राय, पांडव यादव, अक्षय कुमार, रितेश कुमार, अभिषेक कुमार सिंह, अक्षय कुमार राय, रौनक कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष कुमार, रोशन कुमार, अभय कुमार, सूरज कुमार, गौरव कुमार, अभय कुमार राय, राहुल कुमार, सौरभ कुमार, अंकित कुमार राय, सुमित कुमार राय, अजय कुमार, दिवाकर कुमार, आशीष आनंद, रूपेश कुमार, अमित कुमार, अजीत कुमार, चंद्र कुमार, कुंदन कुमार, सौरव कुमार, प्रमोद कुमार, राजन कुमार, गौतम कुमार, संजीव कुमार एवं काफी संख्या में संगठन के युवा उपस्थित थे।