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Deogarh News: समाज को एकजुट होकर उत्थान व विकास की दिशा में कदम से कदम मिलाकर चलने का आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएनआई चर्च में विशेष प्रार्थना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पारंपरिक नृत्य और संगीत के माध्यम से आदिवासी संस्कृति दिखाई गई। वक्ताओं ने आदिवासी इतिहास और विकास पर बात की, साथ ही शहीदों को याद किया गया।

Deogarh News: समाज को एकजुट होकर उत्थान व विकास की दिशा में कदम से कदम मिलाकर चलने का आह्वान

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। संत मेरी मध्य विद्यालय देवघर में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसकी शुरुआत सीएनआई चर्च में विशेष प्रार्थना के साथ हुई।

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कार्यक्रम का संछिप्त विवरण

इसके बाद कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक नृत्य व संगीत के माध्यम से आदिवासी सांस्कृतिक की झलक दिखाई गई। आदिवासी गीत ने आदिवासी जीवन शैली और जल, जंगल व जमीन से जुड़ी उनके अस्तित्व के महत्व को दर्शाया। पारंपरिक परिधान में पहुंचे समाज के महिला-पुरुषों ने अपनी पहचान को ताजा कर दिया। इस दौरान काफी संख्या में समाज के लोगों की मौजूदगी ने इस बात को साबित कर दिया कि अब लोग समाज के उत्थान व विकास के प्रति कितने संवेदनशील है।

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वक्ताओं का योगदान

वहीं कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने आदिवासी के पूर्वजों के इतिहास का बखान किया। वक्ताओं ने अपनी माटी, देश के प्रति उनके समर्पण की गाथा के बारे में विस्तार से बताया। वक्ताओं ने समाज को एकजुट होकर उत्थान और विकास की दिशा में कदम से कदम मिलाकर चलने का आह्वान किया।

विशेष अवसर की याद

मौके पर सचिव अरविंद किस्कू ने बताया कि समाज से जुड़ी परंपरा, जीवन शैली और आने वाले समय में समाज का उत्थान व विकास की बातों को लेकर कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अवसर पर देश की आजादी के लिए शहीद हुए तमाम वीर शहीदों को याद किया गया और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के लिए ईश्वर से मंगलकामना की गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया?
विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया।
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