Deogarh News: चितरा में धूमधाम से मना विश्व आदिवासी दिवस

Deogarh News: चितरा, प्रतिनिधि। एसपी माइंस चितरा कोलियरी के अतिथिशाला स्थित इनडोर स्टेडियम में रविवार को अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अधिकार और सामाजिक एकजुटता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार मुर्मू तथा विशिष्ट अतिथि एसपी माइंस चितरा कोलियरी के महाप्रबंधक मदन मोहन कुमार और फतेहपुर प्रखंड प्रमुख अरविंद कुमार मुर्मू ने शिरकत की। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव पशुपति कोल सहित अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के पूर्व अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के कार्यालय से गांधी चौक तक भव्य रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष एवं युवा शामिल हुए। इस दौरान आदिवासी एकता, अधिकार और संस्कृति की रक्षा से जुड़े नारे लगाए गए। रैली के बाद इंडोर स्टेडियम में आयोजित सभा में आदिवासी समाज के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास पर विचार-विमर्श किया गया.

नवीनतम विचारों का आदान-प्रदान

नई पीढ़ी को शिक्षा से जोड़ने के साथ अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित रखना जरूरी : मुख्य अतिथि सुनील कुमार मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली में निहित है। समाज के विकास के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण हथियार बताते हुए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को शिक्षा से जोड़ने के साथ-साथ अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के प्रति जागरूकता और सामाजिक एकजुटता से ही समाज को विकास की मुख्यधारा में और मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि महाप्रबंधक मदन मोहन कुमार ने कहा कि आदिवासी समाज का कोयला क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चितरा कोलियरी के विकास में यहां के स्थानीय लोगों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज के युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए. राष्ट्रीय महासचिव पशुपति कोल ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के अधिकार, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के संकल्प का दिन है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासी समाज का सदियों पुराना रिश्ता रहा है। आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने समाज के लोगों से शिक्षा के प्रति जागरूक होने, आपसी एकता बनाए रखने तथा अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का मंच संचालन अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के शाखा अध्यक्ष होपना मरांडी ने किया। मौके पर विजय कोल, लखन किस्कू, शंकर टुडू, हरिकिशोर कोल, देवान किस्कू, नवल किशोर सिंह, योगेश्वर महतो, छोटेलाल टुडू, गणेश कोल सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित थे।