Deogarh News: आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर

Deogarh News: देवघर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीसी ने 08-09 अगस्त को विशेष शिविरों और 15 अगस्त को ग्राम सभा के आयोजन की जानकारी दी। सभी पात्र नागरिकों से अपील की गई कि वे इन विशेष शिविरों का लाभ उठाएं एवं नाम अपडेट कराएं।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। समाहरणालय के सभागार में शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डीसी ने जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत विगत 05 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जा चुका है।

विशेष शिविरों का आयोजन मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने तथा परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने की सुविधा के लिए 08 अगस्त और 09 अगस्त 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि इसके बाद दावा एवं आपत्ति का चरण प्रारंभ होगा। मतदाताओं की सुविधा को लेकर 15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर ग्राम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सभी योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे इन विशेष शिविरों और ग्राम सभा का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने व विवरण अद्यतन कराने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया इसके अलावा दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए 22 एवं 23 अगस्त 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर द्वितीय कैंप का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 25 अगस्त से 04 सितंबर 2026 तक होम टू रोल वेरिफिकेशन का कार्य संचालित किया जाएगा। वहीं 04 सितंबर 2026 तक एक परिवार-एक साथ (फैमिली टुगेदर) स्टीकर सभी घरों में बीएलओ द्वारा चिपकाया जाएगा। इस दौरान सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों से अपील की गई कि अपने स्तर से भी विशेष अभियान एवं दावा आपति के दौरान मतदान केन्द्रवार कार्यों एवं आयोजित होने वाले ग्रामसभा में सहयोग प्रदान करें। ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने दावा आपत्तियों को उक्त अवसर पर प्रस्तुत कर सके। कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदाधिकार से वंचित नहीं रहे, इसके लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान त्रुटि रहित एवं समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए राजनीतिक दलों से अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सदस्य, उप निर्वाचन पदाधिकारी सागरी बराल, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी व संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।