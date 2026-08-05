Deogarh News: ड्राफ्ट मतदाता सूची व हटाए गए नामों की सूची कराई गई उपलब्ध
Deogarh News: देवीपुर, प्रतिनिधिमतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत बुधवार को नए बीएलओ द्वारा संचालित बूथों की पहली बैठक सभागार में आयोजित की
Deogarh News: देवीपुर, प्रतिनिधि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत बुधवार को नए बीएलओ द्वारा संचालित बूथों की पहली बैठक सभागार में आयोजित की गई। बैठक में संबंधित बीएलओ सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति रही। बैठक के दौरान सभी बीएलओ को ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई। साथ ही, मतदाता सूची से हटाए गए नामों की सूची भी वितरित की गई, ताकि दावा व आपत्ति की प्रक्रिया निर्धारित समय पर सुचारू रूप से संचालित की जा सके। बैठक में बताया गया कि बूथों के पुनर्गठन के कारण जिन मतदाताओं का नाम दूसरे बूथ में चला गया है, वह आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अपने संबंधित बूथ में नाम स्थानांतरित करा सकते हैं।
परिवार एवं गृह संख्या में त्रुटि, गलत फोटो, नया नाम जोड़ने, नई विवाहित महिलाओं का नाम दर्ज कराने तथा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया कि अपने-अपने बूथ क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करते हुए दावा-आपत्ति की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी कराएं, ताकि मतदाता सूची अधिक से अधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाई जा सके।
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