Deogarh News: पालोजोरी : सभी 145 बूथों पर नए मतदाता सूची का प्रारूप चस्पा

Deogarh News: पालोजोरी। चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में एसआईआर के तहत सारठ विधानसभा(14) क्षेत्र के पालोजोरी प्रखंड अंतर्गत सभी 145 मतदान केंद्रों में मतदाता सूची के नए प्रारूप का प्रकाशन 5 अगस्त को किया गया। मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर सभी बूथों में चहल-पहल देखने को मिली। बीएलओ ससमय अपने-अपने बूथों पर पहुंचकर मतदाता सूची के नए प्रारूप को बूथों में चस्पा करने के साथ लोगों के सामने इसका प्रदर्शन भी किया। मतदाता सूची के नए प्रारूप के प्रकाशन के साथ-साथ न्यू बोटर सोशल मीडिया हैशटैग अभियान का भी संचालन किया गया। इसके अलावा अधिक से अधिक सुपात्र युवाओं को फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने हेतु प्रेरित भी किया गया। जानकारी हो कि वैसे लोग जिनकी उम्र पहली अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही हो या वैसे पात्र नागरिक जिनका किसी कारण से इस प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है वह विहित घोषणा प्रपत्र के साथ फॉर्म 6 भर सकते हैं ताकि नियमानुसार उनके नाम को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में शामिल किया जा सके। यह भी बताया गया कि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी सुपात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे। नए फॉर्म 6 जमा करने के लिए 5 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक समय निर्धारित है। इस दौरान सुपात्र भारतीय नागरिक अपने बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से फार्म जमा कर सकते हैं। ग्रामीणों को बताया गया कि अगर किसी के नाम में कोई गलती या त्रुटि हो तो वह देखकर इसमें सुधार करवा लेंl यह भी बताया गया कि मतदाता सूची का अंतिम व फाइनल प्रकाशन अक्टूबर माह में किया जाएगा।