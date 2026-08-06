Deogarh News: पालोजोरी : सभी 145 बूथों पर नए मतदाता सूची का प्रारूप चस्पा
Deogarh News: पालोजोरी में 5 अगस्त को मतदाता सूची का नया प्रारूप प्रकाशित किया गया। सभी मतदान केंद्रों में बीएलओ ने मतदाता सूची चस्पा की और युवाओं को नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया। फॉर्म 6 भरने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2026 है। प्रखंड स्तर पर टीम का गठन भी किया गया है।
Deogarh News: पालोजोरी। चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में एसआईआर के तहत सारठ विधानसभा(14) क्षेत्र के पालोजोरी प्रखंड अंतर्गत सभी 145 मतदान केंद्रों में मतदाता सूची के नए प्रारूप का प्रकाशन 5 अगस्त को किया गया। मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर सभी बूथों में चहल-पहल देखने को मिली। बीएलओ ससमय अपने-अपने बूथों पर पहुंचकर मतदाता सूची के नए प्रारूप को बूथों में चस्पा करने के साथ लोगों के सामने इसका प्रदर्शन भी किया। मतदाता सूची के नए प्रारूप के प्रकाशन के साथ-साथ न्यू बोटर सोशल मीडिया हैशटैग अभियान का भी संचालन किया गया। इसके अलावा अधिक से अधिक सुपात्र युवाओं को फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने हेतु प्रेरित भी किया गया। जानकारी हो कि वैसे लोग जिनकी उम्र पहली अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही हो या वैसे पात्र नागरिक जिनका किसी कारण से इस प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है वह विहित घोषणा प्रपत्र के साथ फॉर्म 6 भर सकते हैं ताकि नियमानुसार उनके नाम को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में शामिल किया जा सके। यह भी बताया गया कि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी सुपात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे। नए फॉर्म 6 जमा करने के लिए 5 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक समय निर्धारित है। इस दौरान सुपात्र भारतीय नागरिक अपने बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से फार्म जमा कर सकते हैं। ग्रामीणों को बताया गया कि अगर किसी के नाम में कोई गलती या त्रुटि हो तो वह देखकर इसमें सुधार करवा लेंl यह भी बताया गया कि मतदाता सूची का अंतिम व फाइनल प्रकाशन अक्टूबर माह में किया जाएगा।
प्रखंड स्तर पर गठित हुई टीम :-
वहीं दूसरी ओर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत दावा-आपत्ति व नोटिस सत्यापन से संबंधित कार्यों को संपादित करने के लिए प्रखंड स्तरीय टीम बनाई गई है। इस टीम में 14 प्रखंड स्तरीय नोडल कर्मियों के साथ-साथ 14 बीएलओ सुपरवाइजरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस टीम के जिम्मे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 7 अगस्त से दावा-आपत्ति व नोटिस सत्यापन अवधि तक एसआईआर कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए आवंटित मतदान केंद्रों का फॉर्म जांच करना है। प्रखंड स्तर पर गठित इस टीम में 14 प्रखंड स्तरीय नोडल कर्मी के साथ-साथ जहां 14 बीएलओ पर्यवेक्षक तो है हीं वहीं नोडल व बीएलओ सुपरवाइजरों की मदद के लिए 28 सहायक शिक्षक/सहायक आचार्य के साथ 14 कंप्यूटर ऑपरेटर को भी लगाया गया है। प्रखंड स्तर पर शामिल नोडल कर्मियों में अंचल निरीक्षक तरुण कुमार, कनीय अभियंता श्रवण कुमार मंडल, जेएसएलपीएस के बीपीएम, प्रभारी कृषि पदाधिकारी रोशनी ऋतु मुर्मू, प्रभारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सुभाष चंद्र राय, बीपीओ मनरेगा हेलेना हेंब्रम व एस हुसैन, बीपीओ सर्व शिक्षा नारायण मंडल, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मृणालिनी व एलएस आशा टोप्पो, सहायक अभियंता मनरेगा कैसर अंसारी, महिला सुपरवाइजर कुमारी नीलम व पंचायत सचिव उषा हांसदा, राजस्व उप निरीक्षक रामकृष्ण पांडे व अशोक हांसदा, कनीय अभियंता मनरेगा मो. होसाम व महिला सुपरवाइजर प्रमिला हेंब्रम व रानी बॉबी कुमारी शामिल है। बीएलओ पर्यवेक्षक के रूप में मनोज यादव, हेमंत कुमार,पंकज कुमार साह, पवन कुमार, सुभाष चंद्र राय, सुशांत कुमार नंदन, नरेश बास्की, जियाराम मुर्मू, संतोष कुमार, बलराम सिंह, धनंजय मंडल, गौतम कुमार, सत्यवान महतो व जाकिर हुसैन शामिल है। इनकी मदद के लिए 14 कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ 28 सहायक शिक्षक/सहायक आचार्य की ड्यूटी लगाई गई है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।