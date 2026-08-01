Deogarh News: रोड पर गाड़ी हटाने के विवाद में युवक पर जानलेवा हमला
Deogarh News: देवघर में बिलासी टाउन के पास एचपी पेट्रोल पंप के समीप वाहन हटाने को लेकर विवाद होने पर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। युवकों ने धारदार हथियारों और चाकू से हमला कर गंभीर चोटें पहुँचाईं। पीड़ित ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें पांच नामजद आरोपियों के अलावा कई अज्ञात लोग भी शामिल हैं।
Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि। नगर के बिलासी टाउन स्थित एचपी पेट्रोल पंप के समीप रोड पर गाड़ी हटाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामले में एक युवक ने पांच नामजद समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों पर जानलेवा हमला, लूटपाट और गंभीर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। दर्ज प्राथमिकी में शिक्षा सभा चौक के समीप रहने वाले मोहित कुमार ने बताया है कि 30 जुलाई को दोपहर करीब 12:46 बजे शीतल मलिक रोड अवस्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास था। उसी दौरान रोड किनारे वाहन लगाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि उसके बाद पहले से तैयार 15 से 20 लोगों ने घेर लिया और हमला कर दिया।
आरोप है कि हमलावरों ने गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया, जबकि पीठ पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला किया। शरीर के कई हिस्सों पर लगातार प्रहार किए गए, जिससे गंभीर चोटें आईं। यह भी आरोप है कि मारपीट के दौरान जमीन पर पटक दिया गया और गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। प्राथमिकी में कृष पांडेय, राजन सिंह राजपूत, रबिन देव, गोलू और बजरंगी को नामजद आरोपी बनाया गया है। सभी पर बिलासी-खपरोडीह क्षेत्र का निवासी होने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा 15 से 20 अज्ञात लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने उसकी जेब से 6,640 रुपए नकद तथा बाएं हाथ की उंगली में पहनी लगभग चार ग्राम वजन की सोने की अंगूठी, जिसकी कीमत करीब 54 हजार रुपए बताई गई है, छीन ली। शिकायत में कहा गया है कि हल्ला होने और आसपास के लोगों के जुटने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। मोहित कुमार ने प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया है कि घटना के दौरान एक आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और पत्थर से भी हमला करने का प्रयास किया। पत्थर उसके कंधे पर लगा, जिससे उसे चोट आई।
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