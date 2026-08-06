Deogarh News: महिला से दुर्व्यवहार, पति, देवर पर जानलेवा हमला

Deogarh News: देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सरकारी चापाकल से पानी भरने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक महिला ने गोतिया पक्ष के चार लोगों के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया है। विवाद में लाठी-डंडों का प्रयोग किया गया और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।

Deogarh News: देवघर। मोहनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सरकारी चापाकल से पानी भरने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। महिला ने गोतिया पक्ष के लोगों पर मारपीट, अभद्र व्यवहार, साड़ी खींचकर निर्वस्त्र करने, गला दबाने, चांदी की सिकड़ी छीनने तथा पति व देवर पर जानलेवा हमला का आरोप लगाते हुए चार नामजद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है।

घटना का विवरण प्राथमिकी के अनुसार 1 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे पीड़िता महिला सरकारी चापाकल पर पानी लेने गई थी। तभी पूर्व के विवाद को लेकर गांव के श्यामलाल दास वहां पहुंचे। गाली-ग्लौज करते हुए बाल्टी फेक पानी भरने से रोक दिया। विरोध करने पर आरोपी श्यामलाल दास ने सीने पर लात मार जमीन पर गि दिया। आरोप है कि उसके बाद गुणसागर दास, मुकेश दास और विभाष दास भी लाठी व रॉड लेकर पहुंच गए। सभी ने मिलकर मारपीट की।

मारपीट की घटनाएँ गुणसागर दास ने जमीन पर घसीट साड़ी खींच लज्जा भंग की। वहीं विभाष दास पर गला दबाने, हमला कर गले से करीब चार भर की चांदी की सिकड़ी छीनने का आरोप लगाया है। शोर सुनकर पति और देवर मौके पर पहुंचे तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोपी मुकेश दास ने लोहे के रॉड से देवर के सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मोहनपुर ले जाने पर डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। यह भी आरोप है कि आरोपितों ने पूरे परिवार को जान मारने की धमकी दी। ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।