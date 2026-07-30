Deogarh News: जमीन विवाद को दो पक्षों में मारपीट, काउंटर केस
Deogarh News: जसीडीह के हरिपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर कैलाश मरीक और कामेश्वर मरीक के बीच मारपीट हुई। कैलाश ने कामेश्वर और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि कामेश्वर ने कैलाश पर उसकी ज़मीन पर पेड़ काटने का। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
Deogarh News: जसीडीह, प्रतिनिधि। जसीडीह थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट को लेकर दोनों पक्षों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है। पहले पक्ष के कैलाश मरीक ने आरोप लगाया कि अपने घर के समीप लकड़ी काट रहा था। उसी दौरान गांव के कामेश्वर मरीक, सुधीर मरीक, अशोक कुमार, सुलेखा कुमारी समेत अन्य लोग पहुंचे और गाली-ग्लौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के कामेश्वर मरीक ने दर्ज शिकायत में कहा है कि कैलाश मरीक और कुंदन कुमार उनकी जमाबंदी की जमीन पर लगे पलाश और सिमर के पेड़ की लकड़ी काट रहे थे।
मना करने पर दोनों ने उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने जसीडीह थाना पहुंचकर एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।