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Deogarh News: आपसी विवाद में मारपीट दो लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: सारवां के उपरठाढ़ी गांव में आपसी विवाद के चलते कमल यादव (52 वर्ष) और मुकेश यादव (28 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया है। इस घटना की जानकारी स्थानीय थाना को दी गई है।

Deogarh News: आपसी विवाद में मारपीट दो लोग घायल

Deogarh News: सारवां,प्रतिनिधि। थाना अंतर्गत उपरठाढ़ी गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट में गांव निवासी 52 वर्षीय कमल यादव एवं 28 वर्षीय मुकेश यादव सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवां में ऑन ड्यूटी चिकित्सक द्वारा किया गया। ऑन ड्यूटी चिकित्सक ने बताया कि घटना की जानकारी थाना को दी गई है।

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