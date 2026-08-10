Deogarh News: गोचर व परती जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग
Deogarh News: सोमवार को प्रखंड कार्यालय में ग्राम प्रधानों की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने मारगोमुंडा प्रखंड में शीघ्र पेसा कानून लागू करने की मांग की। उन्होंने अन्य प्रखंडों में इस कानून के लागू होने का उल्लेख किया और अंचल क्षेत्र में गोचर और परती जमीनों पर अतिक्रमण हटाने का भी अनुरोध किया।
Deogarh News: प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को ग्राम प्रधान मूल रैयत संघ की बैठक प्रखंड अध्यक्ष जलील हैदर की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान ग्राम प्रधानों ने मारगोमुंडा प्रखंड में भी शीघ्र पेसा कानून लागू करने की मांग की। कहा कि कई प्रखंडों पेसा कानून लागू हो गया है, जबकि अभी तक मारगोमुंडा प्रखंड में पेसा कानून लागू नहीं हुआ है। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने अंचल क्षेत्र के कई गांवों में गोचर और परती जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग अंचलाधिकारी से की। मौके पर ग्राम प्रधान सुखलाल साह, नसीम अंसारी, मुंशी हेंब्रम, मुस्तकीम, राजकुमार हांसदा, अजीज खान, दामू मंडल, समीउद्दीन, संतोष कुमार राय, दिवाकर आदि मौजूद थे।
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