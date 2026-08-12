Deogarh News: साधु के वेश में बच्ची के अपहरण का आरोप, गिरफ्तार
Deogarh News: जसीडीह रेलवे स्टेशन पर मेला ड्यूटी में तैनात जैप जवान की सतर्कता से एक अपहरण की घटना का मामले का खुलासा हुआ। बच्ची रोती हुई मिली, जिसने बताया कि वृद्ध व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर ले जा रहा था। पुलिस ने वृद्ध को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
Deogarh News: जसीडीह, प्रतिनिधि। जसीडीह रेलवे स्टेशन पर मेला ड्यूटी में तैनात जैप जवान की सतर्कता से अपहरण की सनसनीखेज घटना सामने आई। बच्ची को रोता देख जवान को शक हुआ और पूछताछ शुरू की। वृद्ध ने बच्ची को अपनी पोती बताया, लेकिन बच्ची के आरोप ने पूरी कहानी ही बदल दी। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ लाने के बाद चाकू का भय दिखाया गया और किऊल स्टेशन से जबरन ट्रेन में बैठाकर ले जाया जा रहा था। मामले को लेकर जसीडीह रेल पुलिस ने करीब 60 वर्षीय आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया है। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपित की पहचान पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर महारानी चौक निवासी मनोज गिरी के रूप में हुई है।
घटना का विवरण
जैसी जानकारी के अनुसार श्रावणी मेला को लेकर धनबाद जैप-03 के जवान शंकर सिंह की प्रतिनियुक्ति जसीडीह स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 अवस्थित पोस्ट नंबर- 18 पर की गई है। वह अन्य जवानों के साथ स्टेशन परिसर में गश्त कर रहा था। उसी दौरान उसकी नजर एक साधु के वेश में बैठे वृद्ध और उसके साथ मौजूद बच्ची पर पड़ी। बच्ची लगातार रो रही थी। बच्ची के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। जवान ने बच्ची से बातचीत की तो उसने बताया कि वह लखीसराय जिले के किऊल थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बच्ची के अनुसार वृद्ध ने उसे पहले बहला-फुसलाकर अपने साथ लिया। बाद में चाकू का भय दिखाकर किऊल स्टेशन ले गया और वहां किसी ट्रेन में जबरन बैठाकर उसे दूसरे स्थान पर ले जाने लगा। जसीडीह स्टेशन पहुंचने के बाद भी बच्ची उसके साथ थी और लगातार रो रही थी। बच्ची की बात सुन जवान ने तत्काल मामले की सूचना रेल पुलिस को दी।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने वृद्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में उसने बच्ची को अपनी पोती बताया, लेकिन पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में उसकी पहचान मनोज गिरी के रूप में हुई। उसके बाद जैप जवान शंकर सिंह के लिखित आवेदन पर जसीडीह जीआरपी में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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