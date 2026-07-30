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Deogarh News: पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने जीपीडीपी प्रशिक्षण शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: मारगोमुंडा में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के कार्यान्वयन के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में पंचायतों के मुखिया, सहायक और सचिव शामिल हुए। प्रशिक्षक ललन मिश्रा ने जीपीडीपी का उद्देश्य और कार्यक्रम की जानकारी दी, जिसमें महिलाओं और बच्चों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया।

पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने जीपीडीपी प्रशिक्षण शिविर
पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने जीपीडीपी प्रशिक्षण शिविर

Deogarh News: मारगोमुंडा,प्रतिनिधि। ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रखंड कार्यालय सभागार दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में पंचायतों के मुखिया, पंचायत सहायक और पंचायत सचिवों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान बतौर प्रशिक्षक ललन मिश्रा ने बताया कि जीपीडीपी का उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत 16 वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का उपयोग गांव की जरूरतों के हिसाब से किया जाएगा। योजना में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्य 2030 को भी शामिल किया गया है। बीपीआरओ भुनेश्वर यादव ने कहा कि जीपीडीपी में महिला हितैषी पंचायत और बाल हितैषी पंचायत की अवधारणा को जोड़ा गया है।

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अब हर पंचायत को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं में महिलाओं व बालकों की भागीदारी बढ़े। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिनिधियों को जीपीडीपी पोर्टल पर डाटा एंट्री और योजना अपलोड करने की प्रक्रिया भी सिखाई गई।

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