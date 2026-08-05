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Deogarh News: राजा बगीचा : घर में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि।नगर के राजा बगीचा हरदला कुंड मोहल्ला में मंगलवार को 29 वर्षीया विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके प

Deogarh News: राजा बगीचा : घर में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। नगर के राजा बगीचा हरदला कुंड मोहल्ला में मंगलवार को 29 वर्षीया विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों से पूछताछ की। उसके बाद पति व स्थानीय लोगों के समक्ष कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका 29 वर्षीया रूबी देवी, पति राजेश मेहतर है। मामले को लेकर मृतका के पति ने बताया कि प्रतिदिन की तरह मंगलवार सुबह काम पर निकल गया था। उस समय पत्नी रूबी देवी घर पर दोनों बच्चों के साथ मौजूद थी। सुबह पत्नी ने खाना बनाने के बाद बच्चों को नहला रही थी, लेकिन दोपहर दो बजे मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उसे फोन कर मामले के बारे में जानकारी दी।

सूचना पाकर वह घर पहुंचा तो घर का का दरवाजा अंदर से बंद पाया। काफी आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। घर के बाहर दोनों बच्चे खेल रहे थे। उसने लोगों के कहने पर तत्काल सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पहुंची घर के खिड़की से अंदर झांकने पर देखा कि उसकी पत्नी कमरे के अंदर फांसी के फंदे से लटकी थी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खुलवाया और फंदे से शव को नीचे उतारा। घटनास्थल का निरीक्षण कर कागजी कार्रवाई पूरी की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मृतका के पति ने बताया कि पत्नी से किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था। ऐसे में उसने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी उसे भी नहीं है। घटना की सूचना उसने अपने सास-ससुर और अन्य परिजनों को भी दे दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। पुलिस ने कहा कि जांच के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

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