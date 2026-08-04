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Deogarh News: घरेलू विवाद में युवती ने कुएं में कूद दी जान, मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: मधुपुर के आमतल्ला भेड़वा निवासी सोहन दास की 20 वर्षीया पुत्री प्रीती कुमारी ने घरेलू विवाद के बाद गुस्से में आकर कुएं में आत्महत्या कर ली। युवाओं ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Deogarh News: घरेलू विवाद में युवती ने कुएं में कूद दी जान, मचा कोहराम

Deogarh News: मधुपुर प्रतिनिधि। मधुपुर के आमतल्ला भेड़वा निवासी निवासी सोहन दास की 20 वर्षीया पुत्री प्रीती कुमारी ने घरेलू विवाद के बाद गुस्से में आकर सोमवार दोपहर 12 बजे बेलपाड़ा अवस्थित एक कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना के बाद की स्थिति

घटना के बाद मोहल्ले के युवाओं ने युवती को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल रहा। सूचना मिलते ही परिजन और आसपास से काफी संख्या में लोग जुट गए। सूचना मिलने के बाद परिजनघटनास्थल पहुंच गए और चप्पल और दुपट्टे से पुत्री की पहचान की।

पुलिस की प्रतिक्रिया

घटना की सूचना पुलिस को दी गई मौके पर इंस्पेक्टर इंचार्ज राजीव कुमार, एसआई शौकत खान पुलिसबलों के साथ पहुंचकर जानकारी प्राप्त की। संबंधित वार्ड पार्षद राशिद खान ने परिजनों को ढाढ़स बंधाया। मोहल्ले के युवाओं से मदद की अपील की।

प्रशासनिक कार्रवाई

स्थानीय युवाओं और प्रशासन के सहयोग से कुआं में मोटर पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। बावजूद देर शाम तक शव नहीं निकाला जा सका था, लेकिन समाचार लिखे जाने तक शव निकाले जाने का प्रयास जारी था। जानकारी के अनुसार घरेलू विवाद के बाद युवती गुस्से से निकली थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। समाचार लिखे जाने तक चुवती का शव कुएं से नहीं निकाला जा सका था।

सामान्य प्रश्न

प्रसंग क्या है?
मधुपुर के आमतल्ला भेड़वा निवासी सोहन दास की 20 वर्षीया पुत्री प्रीती कुमारी ने घरेलू विवाद के बाद आत्महत्या कर ली।
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