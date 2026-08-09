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Deogarh News: सारठ में कुएं में डूबने से आदिवासी बच्ची की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: पथरड्डा ओपी क्षेत्र के समलापुर गांव में, सात वर्षीया आदिवासी बच्ची मोनिका सोरेन कुएं में डूबने से मृत हो गई। बच्ची खेलते समय गायब हो गई और बाद में कुएं में शव मिला। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों में शोक की लहर है।

Deogarh News: सारठ में कुएं में डूबने से आदिवासी बच्ची की मौत

Deogarh News: सारठ, प्रतिनिधि। पथरड्डा ओपी क्षेत्र के समलापुर गांव में कुएं में डूबने से सात वर्षीया आदिवासी बच्ची मोनिका सोरेन, पिता- स्व हाराधन सोरेन की मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी।

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घटना का परिचय

दो-तीन घंटे तक नहीं मिलने पर गांव के ही एक कुएं में डूबने की आशंका पर ग्रामीणों ने झग्गर डालकर खोजबीन की, तो बच्ची के कपड़े में फंस गया, जिससे बच्ची के कुएं में डूबने की जानकारी हुई। बताया कि घटना के समय आसपास कोई नहीं रहने के कारण तुरंत किसी की नजर नहीं पड़ी। जिस कारण काफी देर तक बच्ची पानी में डूबी रह गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

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पुलिस कार्रवाई

उसी बीच किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पथरड्डा ओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से शव बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया। साथ ही शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया गया कि बच्ची के पिता का पूर्व में निधन हो चुका है। जानकारी के अनुसार मृतका तीन बहनों में सबसे छोटी थी। बच्चे की मौत से उसकी माता समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है।

सामाजिक प्रतिक्रिया

घटना की सूचना मिलते ही पंसस इकरामुल अंसारी, मुखिया रणधीर कुमार राय समेत अन्य ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। वहीं पंसस व मुखिया ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह दुर्घटना कब हुई थी?
यह दुर्घटना पथरड्डा ओपी क्षेत्र के समलापुर गांव में हुई थी, जिसमें सात वर्षीया आदिवासी बच्ची मोनिका सोरेन की मौत हुई।
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