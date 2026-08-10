Deogarh News: जहरीला पदार्थ खाने से अधेड़ महिला की मौत, बिना पोस्टमार्टम कराए शव लेकर चले गए परिजन
Deogarh News: देवघर में 57 वर्षीय शोभा देवी की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। परिजन गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल लेकर पहुँचे, पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महिला ने पारिवारिक विवाद के बाद जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, लेकिन परिजन बिना पोस्टमार्टम शव लेकर चले गए।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। बिहार के सीमावर्ती बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनापातालपुरी गांव निवासी 57 वर्षीय शोभा देवी की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई।
मौत से पहले का उपचार
परिजन गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए रविवार दोपहर सदर अस्पताल देवघर लेकर पहुंचे थे। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती किया, लेकिन कुछ देर बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पारिवारिक विवाद का影響
महिला की मौत के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव लेकर अस्पताल से चले गए। अस्पताल सूत्रों के अनुसार शोभा देवी ने पारिवारिक विवाद के बाद जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।
पुलिस की कार्रवाई
परिजनों ने कुछ देर बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि रविवार दोपहर करीब 2:50 बजे महिला को अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया और वार्ड में भर्ती कर लिया। इलाज के दौरान करीब 3:30 बजे उनकी मौत हो गई। महिला की मौत की जानकारी ऑन ड्यूटी डॉक्टर को होने के बाद मामले की सूचना बैद्यनाथ धाम ओपी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर ओपी प्रभारी प्रेम कुमार टुडू पुलिसकर्मियों के साथ अस्पताल पहुंचे। हालांकि, पुलिस के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृतका के परिजन शव लेकर वहां से जा चुके थे। इसके कारण पुलिस को मृतका के परिजनों से तत्काल पूछताछ करने और घटना की जानकारी जुटाने का मौका नहीं मिल सका। पुलिस की ओर से फिलहाल मामले में किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इधर, बैद्यनाथ धाम ओपी प्रभारी ने घटना की जानकारी संबंधित चांदन थाना पुलिस को दे दी है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।