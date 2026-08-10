Deogarh News: जहरीला पदार्थ खाने से अधेड़ महिला की मौत, बिना पोस्टमार्टम कराए शव लेकर चले गए परिजन

पुलिस की कार्रवाई

परिजनों ने कुछ देर बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि रविवार दोपहर करीब 2:50 बजे महिला को अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया और वार्ड में भर्ती कर लिया। इलाज के दौरान करीब 3:30 बजे उनकी मौत हो गई। महिला की मौत की जानकारी ऑन ड्यूटी डॉक्टर को होने के बाद मामले की सूचना बैद्यनाथ धाम ओपी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर ओपी प्रभारी प्रेम कुमार टुडू पुलिसकर्मियों के साथ अस्पताल पहुंचे। हालांकि, पुलिस के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृतका के परिजन शव लेकर वहां से जा चुके थे। इसके कारण पुलिस को मृतका के परिजनों से तत्काल पूछताछ करने और घटना की जानकारी जुटाने का मौका नहीं मिल सका। पुलिस की ओर से फिलहाल मामले में किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इधर, बैद्यनाथ धाम ओपी प्रभारी ने घटना की जानकारी संबंधित चांदन थाना पुलिस को दे दी है।