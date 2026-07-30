Deogarh News: सफाई कर्मी की मौत, नगर परिषद में शोक सभा
Deogarh News: मधुपुर प्रतिनिधिमधुपुर नगर परिषद में कार्यरत चांदमारी मोहल्ला निवासी सफाई कर्मी 30 वर्षीय जैकी हाड़ी का बुधवार रात आकस्मिक निधन हो गया। मौत की खबर स
Deogarh News: मधुपुर प्रतिनिधि मधुपुर नगर परिषद में कार्यरत चांदमारी मोहल्ला निवासी सफाई कर्मी 30 वर्षीय जैकी हाड़ी का बुधवार रात आकस्मिक निधन हो गया। मौत की खबर सुनते ही मोहल्ले और नगर परिषद कार्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुवार को कार्यपालक पदाधिकारी सुरेंद्र किस्कू की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजन कर दो मिनट का मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। जानकारी के अनुसार जैकी बुधवार को नगर परिषद में दोनों पालियों में काम किया। घर में रात खाना खाकर सोया था। देर रात अचानक तबीयत खराब हुई फिर आकास्मिक निधन हो गया। साथी सफाई कर्मियों ने बताया की जैकी हंसमुख और मिलनसार था।
सभी से मिलजुल कर रहता था। उसके स्वभाव के सभी कायल थे।
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