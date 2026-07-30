Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deogarh News: सफाई कर्मी की मौत, नगर परिषद में शोक सभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
Follow us on Google News
share

Deogarh News: मधुपुर प्रतिनिधिमधुपुर नगर परिषद में कार्यरत चांदमारी मोहल्ला निवासी सफाई कर्मी 30 वर्षीय जैकी हाड़ी का बुधवार रात आकस्मिक निधन हो गया। मौत की खबर स

Deogarh News: सफाई कर्मी की मौत, नगर परिषद में शोक सभा

Deogarh News: मधुपुर प्रतिनिधि मधुपुर नगर परिषद में कार्यरत चांदमारी मोहल्ला निवासी सफाई कर्मी 30 वर्षीय जैकी हाड़ी का बुधवार रात आकस्मिक निधन हो गया। मौत की खबर सुनते ही मोहल्ले और नगर परिषद कार्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुवार को कार्यपालक पदाधिकारी सुरेंद्र किस्कू की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजन कर दो मिनट का मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। जानकारी के अनुसार जैकी बुधवार को नगर परिषद में दोनों पालियों में काम किया। घर में रात खाना खाकर सोया था। देर रात अचानक तबीयत खराब हुई फिर आकास्मिक निधन हो गया। साथी सफाई कर्मियों ने बताया की जैकी हंसमुख और मिलनसार था।

सभी से मिलजुल कर रहता था। उसके स्वभाव के सभी कायल थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Madhupur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।