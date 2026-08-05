Deogarh News: सारठ : पिकअप के धक्के से बाइक चालक की मौत
Deogarh News: सारठ-चितरा मुख्य सड़क पर थाना क्षेत्र के मधुसिंहा गांव के पास पिकअप वैन के धक्के से 28 वर्षीय विकास कुमार सिंह की मौत हो गई। विकास बाइक से चूड़ा कुटवाने आया था। गंभीर चोटिल होने के बाद उसे देवघर रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।
Deogarh News: सारठ। सारठ-चितरा मुख्य सड़क पर थाना क्षेत्र के मधुसिंहा गांव के पास पिकअप वैन के धक्के से बाइक चला रहे युवक की मौत हो गयी। मृतक की पहचान चितरा थानांतर्गत नोनियाटांड़ गांव निवासी 28 वर्षीय विकास कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि विकास बाइक से चूड़ा कुटवाने सारठ आया था। वहां से वापस गांव जाने के दौरान थाना क्षेत्र के मधुसिंहा गांव के समीप सामने से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप वैन के धक्के से गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
घटना की जानकारी
हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को देते हुए गंभीर रूप से घायल विकास को सारठ सीएचसी पहुंचाया। वहां ऑन ड्यूटी डॉ. जियाउल हक ने प्राथमिक उपचार कर स्थिति गंभीर देख बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया। बताया गया कि दुर्घटना में युवक के सिर पर गंभीर चोट पहुंची थी व काफी अधिक खून भी बह गया था।
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
इधर मामले की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने सीएचसी पहुंचकर डॉक्टर से युवक की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के बाद एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के लिए देवघर भेज दिया। वहां कुछ समय इलाज़ के बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल देवघर भेज दिया। उधर दुर्घटना के बाद पिकअप चालक घटनास्थल से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ओझाडीह गंडा के पास ग्रामीणों के सहयोग से पिकअप वैन पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पिकअप वैन जब्त कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गयी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक के माता-पिता, पत्नी समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। बताया गया कि महज छह माह पूर्व ही विकास की शादी हुई थी। हादसे में अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।