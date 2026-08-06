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Deogarh News: यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने थानेदार ने मार्गों का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: सारवां के डकाय दुबे बाबा की वार्षिक पूजा में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए थाना प्रभारी संदीप कुमार ने विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया। बैरिकेडिंग और पार्किंग स्थल का चयन किया गया। मुख्य मार्ग को वन-वे करने और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीणों से चर्चा हुई। प्रशासनिक बैठक 8 अगस्त को होगी।

Deogarh News: यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने थानेदार ने मार्गों का किया निरीक्षण

Deogarh News: सारवां, प्रतिनिधि। प्रखंड के डकाय दुबे बाबा की वार्षिक पूजा में होने वाले यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर थाना प्रभारी संदीप कुमार द्वारा मंदिर तक जाने वाले विभिन्न मार्गों का निरीक्षण कर जगह-जगह पर बैरिकेडिंग करने व फोर व्हीलर व बाइक पार्किंग को लेकर स्थल का चयन किया गया। मुख्य मार्ग मणिगढ़ी से बाघमारी होते हुए जोगियाटिकुर मोड़ चौराहे तक सड़क वन-वे करने के लिए स्थानीय ग्रामीण व पंचायत के मुखिया से विचार-विमर्श किया गया। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जोगियाटिकुर चौराहे से स्कूल होकर मुख्य मार्ग तक जाने वाले सड़क को मिट्टी मोरम डालकर एक ओर से वाहन के आवागमन पर चर्चा की गई।

मंदिर में श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक दर्शन व पूजन कराने के लिए सुलभ तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि 8 अगस्त को पूजा समिति व ग्रामीणों के साथ होने वाली प्रशासनिक बैठक में बाबा की वार्षिक पूजा में दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं के बारे में चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर थाना प्रभारी के अलावे मुखिया मुबारक अंसारी, रौशन कुमार सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

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