Deogarh News: देवघर-बासुकीनाथ मार्ग पर 40 मिनट तक जाम
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि।देवघर-बासुकीनाथ मुख्य सड़क पर कुंडा थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर के समीप बुधवार शाम एक वाहन सड़क किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़ी कर दे
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। देवघर-बासुकीनाथ मुख्य सड़क पर कुंडा थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर के समीप बुधवार शाम एक वाहन सड़क किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़ी कर देने के कारण करीब 40 मिनट तक लंबा जाम लग गया। शाम लगभग 7 बजे से 7:40 बजे तक दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे श्रावणी मेला के दौरान आवागमन कर रहे यात्रियों और अन्य स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पर एक वाहन के गलत तरीके से खड़ी होने के कारण आवागमन बाधित हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई।
इस दौरान लगातार बारिश हो रही थी, जिससे स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई। जाम की सूचना मिलते ही कुंडा थाना प्रभारी प्रशांत कुमार पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे। बारिश की परवाह किए बिना यातायात व्यवस्था संभाली। जाम के एक से दूसरे छोर तक लगातार घूम वाहनों को एक-एक कर निकलवाया। करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सकी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो जाम और भी लंबा हो सकता था।
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