Deogarh News: दूसरे दिन भी घोरमारा से हिंडोलावरण तक रुक-रुककर लगता रहा जाम

Deogarh News: देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के दौरान मंगलवार को देवघर-बासुकीनाथ मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। घोरमारा बाजार से लेकर हिंडोलावरण तक जाम लगने की कई घटनाएँ हुईं। श्रद्धालुओं को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। पुलिस ने रूट डायवर्ट कर स्थिति सुधारने का प्रयास किया, लेकिन जाम की स्थितियाँ निरंतर बनी रहीं।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के मंगलवार को भी देवघर-बासुकीनाथ मार्ग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। घोरमारा बाजार से लेकर हिंडोलावरण तक कई स्थानों पर रुक-रुककर जाम लगता रहा।

जाम के कारण परेशानियाँ वहीं हिंडोलाहराण-बासुकीनाथ मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहीं एक तो कहीं दो घंटे तक वाहन जाम में फंसे रहे। जाम में कांवरियों और श्रद्धालुओं के वाहन भी फंसे रहे। बताया गया कि बासुकीनाथ से देवघर लौटने वाले वाहनों को हिंडोलाहरण बाईपास होते हुए तपोवन के रास्ते देवघर भेजा जा रहा था। बड़ी संख्या में वाहनों के एक साथ हिंडोलाहरण पहुंचने के कारण देवघर-दुमका रेल लाइन स्थित क्रॉसिंग के पास यातायात का दबाव बढ़ गया।

पुलिस की कार्रवाई वाहनों की रफ्तार धीमी होते ही देखते-देखते सड़क पर लंबी कतार लग गई। इसके बाद जाम का असर घोरमारा बाजार तक पहुंच गया। जाम के दौरान कई स्थानों पर ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी और जवान भी नजर आए, लेकिन शुरुआती दौर में यातायात व्यवस्था सुचारु कराने में अपेक्षित तेजी नहीं दिखी। सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ता गया और श्रद्धालु घंटों जाम में फंसे रहे। गर्मी और उमस के बीच जाम में फंसे कांवरियों और अन्य श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। इधर जाम में फंसे श्रद्धालुओं ने जब घोरमारा ओपी पुलिस से इसकी शिकायत की तो पुलिस ने तत्काल यातायात का रूट डायवर्ट कराया। बांझी जंगल की ओर से आने वाले वाहनों को फोरलेन में प्रवेश कराया गया।

स्थिति में सुधार रूट डायवर्ट किए जाने के बाद हिंडोलाहरण की ओर वाहनों का दबाव कुछ कम हुआ और यातायात व्यवस्था में सुधार होने लगा। हालांकि बासुकीनाथ की ओर से देवघर आने वाले वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण हिंडोलाहरण क्रॉसिंग के पास बीच-बीच में जाम की स्थिति बनती रही。