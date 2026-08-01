Deogarh News: श्रावणी मेले के दूसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था रही अभेद्य

Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दूसरे दिन भी बाबा वैद्यनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही। कांवरियों और श्रद्धालुओं ने व्यवस्थित कतारों में बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण किया। मंदिर परिसर से लेकर मेला क्षेत्र, शिवगंगा, प्रमुख मार्गों, पार्किंग, आवासन स्थलों और कांवरिया पथ तक पुलिस की सतर्क निगरानी के कारण पूरे दिन श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल मिला। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अथवा सुरक्षा संबंधी शिकायत कंट्रोल रूम को प्राप्त नहीं हुई। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 700 स्थानों पर लगाए गए 700 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है, जहां पुलिस अधिकारी और तकनीकी टीम लगातार निगरानी में जुटी हुई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को तुरंत सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। मंदिर परिसर, क्यू कॉम्प्लेक्स, शिवगंगा, प्रमुख चौक-चौराहों, कांवरिया मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी, दंडाधिकारी और अधिकारी तैनात रहे। भीड़ प्रबंधन के लिए बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन और पैदल मार्ग की विशेष व्यवस्था लागू रही, जिससे श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के जलार्पण करने का अवसर मिला.