Deogarh News: श्रावणी मेले के दूसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था रही अभेद्य
Deogarh News: देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में 2026 के श्रावणी मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही। श्रद्धालुओं ने सुरक्षित तरीके से जलार्पण किया और खोया-पाया केंद्र ने 760 से अधिक लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया। पुलिस ने CCTV निगरानी और तकनीक के बेहतर समन्वय के साथ सुरक्षा सुनिश्चित की।
Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दूसरे दिन भी बाबा वैद्यनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही। कांवरियों और श्रद्धालुओं ने व्यवस्थित कतारों में बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण किया। मंदिर परिसर से लेकर मेला क्षेत्र, शिवगंगा, प्रमुख मार्गों, पार्किंग, आवासन स्थलों और कांवरिया पथ तक पुलिस की सतर्क निगरानी के कारण पूरे दिन श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल मिला। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अथवा सुरक्षा संबंधी शिकायत कंट्रोल रूम को प्राप्त नहीं हुई। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 700 स्थानों पर लगाए गए 700 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है, जहां पुलिस अधिकारी और तकनीकी टीम लगातार निगरानी में जुटी हुई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को तुरंत सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। मंदिर परिसर, क्यू कॉम्प्लेक्स, शिवगंगा, प्रमुख चौक-चौराहों, कांवरिया मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी, दंडाधिकारी और अधिकारी तैनात रहे। भीड़ प्रबंधन के लिए बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन और पैदल मार्ग की विशेष व्यवस्था लागू रही, जिससे श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के जलार्पण करने का अवसर मिला.
खोया-पाया केंद्र बना श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत :-
श्रावणी मेले के दौरान बिछड़े श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाने में जिला प्रशासन का खोया-पाया केंद्र लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेले के दूसरे दिन करीब 800 लोगों ने अपने परिजनों से बिछड़ने अथवा खोने की सूचना केंद्र में दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद केंद्र में तैनात कर्मियों और पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 760 से अधिक लोगों को उनके परिजनों से सुरक्षित मिलवा दिया। वहीं कुछ ऐसे श्रद्धालु, जिनके परिजन नहीं मिल सके या जो अपने घर लौटने में असमर्थ थे, उन्हें जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। प्रशासन ने ऐसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके घर भेजने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की.
तकनीक और मानव संसाधन का बेहतर समन्वय :-
इस बार श्रावणी मेले में आधुनिक तकनीक और पुलिस बल के बेहतर समन्वय का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी निगरानी, कंट्रोल रूम की सक्रियता, लगातार गश्ती, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण मिल रहा है। दावा है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है और भीड़ बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त बल भी तत्काल लगाया जा सकता है.
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